Ông Cách và bà Sáu trong lễ cưới trọn vẹn đầu tiên sau 53 năm bên nhau. Ảnh: XUÂN SƠN

Từ mối tình hơn nửa thế kỷ

Ông Cách năm nay 74 tuổi còn bà Sáu 71 tuổi, đều sinh ra và lớn lên trong gia đình có công với cách mạng, cùng đi qua những năm tháng kháng chiến khốc liệt, chung một nỗi đau mất người thân từ sớm do chiến tranh.

Mấy chục năm trước, chiến sĩ du kích Phan Văn Cách trở về quê hương Điện Bàn Đông. Thời điểm cuộc sống còn nhiều khó khăn, hai mảnh đời đến với nhau bằng sự thấu hiểu, cùng xây dựng mái ấm, nuôi dạy các con trưởng thành.

Suốt 53 năm bên nhau, vì điều kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình, ông Cách và bà Sáu chưa từng có một lễ cưới trọn vẹn; chưa từng khoác lên mình trang phục cô dâu, chú rể hay có một bức ảnh cưới làm kỷ niệm.

Điều nhắc nhớ về ngày đính ước mấy chục năm trước là bộ ấm trà mà hai ông bà luôn nâng niu. Kỷ vật ấy trở thành cảm hứng cho nghi thức giao bôi bằng trà trong lễ cưới đặc biệt của ông Cách và bà Sáu, thay cho nghi thức trao nhẫn thông thường - như một cách để hai vợ chồng cùng ôn lại những ký ức ngày xưa.

Đến lễ cưới đặc biệt

Trên sân khấu, trước sự chứng kiến của gia đình, ông Cách và bà Sáu không khỏi xúc động, bày tỏ lời cảm ơn đến các con cùng những thành viên của nhóm “Đan” - gồm những sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng.

Lễ cưới là hoạt động do dự án “Đan duyên” được nhóm “Đan” thực hiện. Thông qua sự kết nối với 5 người con của đôi vợ chồng, dự án mong muốn biến mong ước về một lễ cưới còn dang dở năm nào thành món quà bất ngờ của các con dành tặng cha mẹ.

Cùng với sự đồng hành của các đơn vị dịch vụ cưới, bánh cưới, chụp ảnh, trang điểm và làm hoa cưới, tiệc cưới của đôi vợ chồng diễn ra trọn vẹn. Một bộ ảnh cưới được thực hiện chỉn chu. Trang phục cô dâu - chú rể đến không gian và các nghi thức trong lễ cưới đều được ban tổ chức và những người con chuẩn bị dựa trên câu chuyện tình yêu và những kỷ niệm thân thuộc của đôi vợ chồng.

Với thông điệp “Đan lại ký ức, dệt lại yêu thương”, dự án “Đan duyên” hướng đến việc tái hiện những bộ ảnh cưới và tổ chức lễ cưới dành tặng các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, những người có công với cách mạng, thương binh liệt sĩ, những người vì điều kiện cuộc sống mà chưa từng trải nghiệm một ngày cưới trọn vẹn.

Sinh viên Phan Nguyễn Thùy Trâm, đại diện nhóm “Đan” cho biết: “Không đơn thuần là một hoạt động tổ chức sự kiện, “Đan duyên” mong muốn kết nối những người con để cùng nhìn lại hành trình của cha mẹ, lắng nghe những câu chuyện đã đi qua và chung tay chuẩn bị một món quà tri ân đầy ý nghĩa. Qua đó gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ: thế hệ hôm nay thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động thiết thực gửi đến thế hệ đi trước”.

Theo Trâm, “Đan duyên” bắt đầu từ mong muốn của những người trẻ, được hiện thực hóa bằng sự chung tay của nhiều tấm lòng - từ gia đình nhân vật, giảng viên hướng dẫn, các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành đến những cá nhân đã dành thời gian và công sức hỗ trợ dự án. Dự án không chỉ mang đến một ngày cưới hay những bức ảnh kỷ niệm mà còn tạo nên cơ hội để các thế hệ trong gia đình cùng nhìn lại hành trình đã qua, thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn bằng những hành động cụ thể.

“Từ câu chuyện tình yêu của bác Cách và bác Sáu, chúng em mong muốn lan tỏa thông điệp rằng: lòng biết ơn không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể được thể hiện qua việc lắng nghe, thấu hiểu và dành cho những người thân yêu những điều họ từng mong đợi”, Trâm chia sẻ.