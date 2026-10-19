Đàn Kiện Thứ tranh Ảnh đế Kim Kê cùng Lương Gia Huy và Ngô Lỗi

Ngày 19/10/2026, ban tổ chức Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê Trung Quốc lần thứ 39 chính thức công bố danh sách đề cử, thu hút sự quan tâm của giới điện ảnh và đông đảo khán giả. Đáng chú ý, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa năm gương mặt gồm Ngô Lỗi, Lương Gia Huy, Tưởng Long, Tưởng Kỳ Minh và Đàn Kiện Thứ. Sự góp mặt của những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khiến cuộc đua giành danh hiệu Ảnh đế năm nay trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Trong đó, Đàn Kiện Thứ được đề cử nhờ vai luật sư Lý Kỳ trong bộ phim Chấn Nhĩ Dục Lung (Đinh Tai Nhức Óc). Đây là lần đầu tiên nam diễn viên nhận đề cử tại giải thưởng điện ảnh danh giá này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Trước đó, anh từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Trường Xuân 2026 cũng với vai diễn trên, qua đó khẳng định khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý trên màn ảnh rộng.

Đàn Kiện Thứ lần đầu nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê.

Chấn Nhĩ Dục Lung thuộc dòng phim chính kịch hiện thực, khai thác vấn nạn lừa đảo nhắm vào cộng đồng người khiếm thính. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm nghề nghiệp có thật của luật sư ngôn ngữ ký hiệu Trương Kỳ, tác phẩm xoay quanh Lý Kỳ, một luật sư lớn lên trong gia đình có cha mẹ là người khiếm thính. Dù thông thạo ngôn ngữ ký hiệu, anh từng cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh xuất thân để theo đuổi danh vọng và tiền bạc.

Cuộc sống của Lý Kỳ thay đổi khi anh bị cuốn vào vụ lừa đảo bất động sản nhằm chiếm đoạt tài sản của những người khiếm thính. Đứng trước lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm bảo vệ người yếu thế, nhân vật phải đối diện với những mâu thuẫn trong chính mình. Để chuẩn bị cho vai diễn, Đàn Kiện Thứ được cho là đã tìm hiểu công việc tại văn phòng luật, luyện tập ngôn ngữ ký hiệu và nghiên cứu đặc điểm giao tiếp của cộng đồng người điếc.

Vai luật sư Lý Kỳ trong Chấn Nhĩ Dục Lung giúp Đàn Kiện Thứ ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng.

Không chỉ mang về đề cử Nam chính cho Đàn Kiện Thứ, Chấn Nhĩ Dục Lung còn xuất hiện ở năm hạng mục quan trọng của Kim Kê năm nay. Tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất dành cho Thang Vũ Thần, Đạo diễn mới xuất sắc nhất dành cho Vạn Lực và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Lan Tây Nhã với vai Trương Tiểu Nhụ. Thành tích này cho thấy bộ phim nhận được sự ghi nhận ở cả phương diện diễn xuất lẫn sáng tạo nghệ thuật.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục tượng vàng của Đàn Kiện Thứ được dự báo không dễ dàng khi anh phải cạnh tranh với Lương Gia Huy, nam diễn viên kỳ cựu được đề cử nhờ vai Phó Long Sinh trong Bổ Phong Truy Ảnh. Trong bộ phim hành động tội phạm từng gây tiếng vang tại phòng vé Trung Quốc, Lương Gia Huy thể hiện một nhân vật phản diện nguy hiểm, sở hữu đầu óc tính toán sắc bén và liên tục đối đầu với lực lượng điều tra do nhân vật của Thành Long dẫn dắt. Màn trình diễn đầy uy lực của ông trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của tác phẩm.

Lương Gia Huy trở thành đối thủ đáng chú ý của Đàn Kiện Thứ trong cuộc đua Ảnh đế Kim Kê năm nay.

Một đối thủ đáng chú ý khác là Ngô Lỗi, được đề cử nhờ vai Triệu Cát Hổ trong Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng. Sự góp mặt của nam diễn viên trẻ bên cạnh Lương Gia Huy và Đàn Kiện Thứ mang đến cuộc cạnh tranh giữa những phong cách biểu diễn khác biệt. Trong khi Lương Gia Huy sở hữu kinh nghiệm diễn xuất dày dạn, Ngô Lỗi đại diện cho thế hệ diễn viên đang tìm kiếm dấu ấn mới trên màn ảnh rộng.

Hai vị trí còn lại thuộc về Tưởng Long với vai Chương Tiểu Binh trong Đội Cảm Tử 10 Người và Tưởng Kỳ Minh với vai Lý Minh Kỳ trong Phi Hành Gia. Cả hai góp phần hoàn thiện danh sách đề cử đa dạng về tuổi nghề, hình tượng nhân vật và thể loại tác phẩm. Đây cũng là năm đầu tiên Ngô Lỗi, Tưởng Long, Tưởng Kỳ Minh và Đàn Kiện Thứ cùng ghi dấu bằng đề cử Nam chính tại Kim Kê.

Giải Kim Kê lần thứ 39 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ ở các hạng mục diễn xuất.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cuộc cạnh tranh cũng không kém phần hấp dẫn với sự góp mặt của Tống Giai, Trương Tử Phong, Cao Diệp, Trần Lệ Quân và Lý Tư Đồng. Đáng chú ý, Bổ Phong Truy Ảnh tiếp tục ghi dấu khi Trương Tử Phong được đề cử nhờ vai Hà Thu Quả, trong khi Thử Sa cũng góp mặt tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Xét về số lượng đề cử, Tiệm Ảnh Nam Kinh và Tiêu Nhân: Gió Nổi Đại Mạc cùng dẫn đầu với bảy đề cử, tiếp theo là Thư Tình Gửi Bà với sáu đề cử. Những tác phẩm này cùng Chấn Nhĩ Dục Lung, Phi Hành Gia, Mật Đương và Vạn Đồng Thư sẽ cạnh tranh danh hiệu Phim truyện xuất sắc nhất.

Cuộc đua giành tượng vàng Kim Kê 2026 thu hút sự chú ý với nhiều tác phẩm và diễn viên được đánh giá cao.

Theo kế hoạch, Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa Trung Quốc 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 10/11 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Kết quả các hạng mục sẽ được công bố trong lễ trao giải ngày 10/11. Với Đàn Kiện Thứ, đề cử lần đầu ở hạng mục Nam chính đã là một cột mốc đáng nhớ, đồng thời mở ra cơ hội để anh tiếp tục khẳng định vị thế trước những tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc.