Dân kêu trời vì ô nhiễm!

Hoạt động của các cơ sở cưa xẻ, chế biến đá ốp lát tại Cụm công nghiệp Đồng Lèn đang gây ô nhiễm môi trường.

- Mấy năm nay, người dân ở quanh Cụm công nghiệp Đồng Lèn (tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) đứng ngồi không yên với tình trạng ô nhiễm môi trường do khoảng 20 cơ sở cưa xẻ, chế biến đá ốp lát hoạt động trong cụm công nghiệp gây ra. Phần lớn các cơ sở chen chúc trên diện tích khá khiêm tốn, chỉ cỡ 1.000–2.000m², thậm chí có nơi chưa nổi 500m². Hạ tầng ở đây thì đúng kiểu "nắng bụi, mưa bùn, hệ thống xử lý nước thải tập trung thì "mất tích" nên mạnh ai nấy tự đào hố chừng 10m² ngay trong sân để làm bể lắng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn là nước thải tràn ra đường liên xóm, chảy lan sang cả vườn tược của dân. Chưa hết, người dân ở đây được tặng kèm “đặc sản” tiếng ồn máy cắt đá inh ỏi suốt ngày lẫn đêm.

- Thế chính quyền địa phương xử lý sao?

- Ngay từ năm 2023, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 40 cơ sở chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất và đã yêu cầu xử lý, tạm đình chỉ. Tuy nhiên, quá trình triển khai, chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn các cơ sở này vi phạm Luật Bảo vệ môi trường 2020. Không đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư, sông suối, chưa có giấy phép môi trường và thiếu quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Nói chung người dân nhiều lần phản ánh, chính quyền nhắc nhở nhiều nhưng phạt thì khó, mà dẹp thì ảnh hưởng đến sinh kế, nên bài toán cứ nan giải mãi.

- Căng nhỉ, thế có lối thoát nào cho sự ô nhiễm này không?

- Mới đây, xã Tam Hợp đã quyết định đưa vào quy hoạch sử dụng đất, mở rộng thêm tầm 10 ha cho khu chế biến đá. Khi quy hoạch được duyệt, xã sẽ hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện thủ tục thuê đất đàng hoàng, buộc phải làm hệ thống xử lý môi trường chuẩn chỉnh. Còn mấy ca "tiền trảm hậu tấu" xây dựng từ trước nhưng chưa hợp lệ thì sẽ báo cáo tỉnh để có phương án xử lý dứt điểm.

- Bề Tui mong rằng sau “cú hích” quy hoạch này, Cụm công nghiệp Đồng Lèn sẽ bớt lấm lem; đồng thời để người dân địa phương không phải “kêu trời” vì ô nhiễm.