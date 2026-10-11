Dân hỏi – Chính quyền trả lời TP. Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực phát triển giao thông đa phương thức

Quang cảnh chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời số tháng 10. Ảnh: Hoa Lê

Tại chương trình, các đại biểu tập trung làm rõ những điểm nghẽn hạ tầng, giải pháp huy động nguồn lực và tăng cường kết nối giữa các loại hình giao thông, hướng tới xây dựng mạng lưới vận tải đồng bộ, thuận tiện và hiệu quả.

TP. Hồ Chí Minh có lợi thế phát triển nhiều loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và cảng biển. Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 42 triệu lượt hành khách mỗi năm, chiếm khoảng 37% lượng hành khách hàng không cả nước; hệ thống cảng biển thành phố đảm nhận khoảng 65% sản lượng hàng hóa thông qua container của cả nước. Tuy nhiên, áp lực giao thông ngày càng lớn, quỹ đất dành cho hạ tầng hạn chế và sự kết nối giữa các phương thức vận tải chưa đồng bộ vẫn là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hoa Lê

Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố xác định tập trung xử lý các điểm nghẽn giao thông, đồng thời đẩy nhanh phát triển mạng lưới giao thông khung và tăng cường kết nối liên vùng. Cùng với đó, thành phố ưu tiên đầu tư các tuyến vành đai, quốc lộ, cao tốc và các trục kết nối khu công nghiệp, cảng biển, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và mở rộng không gian phát triển. Việc đầu tư cần được đặt trong tổng thể mạng lưới, tránh tình trạng từng công trình được triển khai riêng lẻ nhưng chưa phát huy hiệu quả do thiếu kết nối.

Để có thêm nguồn lực phát triển hạ tầng, thành phố cần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và giao thông. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Nhựt cho rằng, việc chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu vực dọc tuyến vành đai, trục giao thông liên vùng và quanh nhà ga đường sắt đô thị sẽ tạo điều kiện triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Qua đó, thành phố có thể khai thác giá trị gia tăng từ đất đai, tạo nguồn thu tái đầu tư hạ tầng.

Tuy nhiên, việc khai thác nguồn lực đất đai cần đi đôi với bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Quy hoạch cần được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch, hạn chế đầu cơ và bảo đảm người dân tại khu vực chịu tác động có điều kiện ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải cũng là yêu cầu cấp thiết. Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, từ khi vận hành thương mại ngày 22/12/2024, tuyến metro số 1 đã phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách; riêng 9 tháng năm 2026 đạt hơn 18 triệu lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Mạng lưới xe buýt kết nối các nhà ga đã được mở rộng, đồng thời có thêm các điểm giữ xe, taxi, xe công nghệ và xe đạp công cộng. Dù vậy, việc tiếp cận nhà ga ở một số khu vực vẫn còn bất tiện, ảnh hưởng đến khả năng thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối nhà ga, tổ chức các điểm đón trả khách thuận tiện và phát triển những phương thức di chuyển phù hợp cho chặng đầu, chặng cuối. Việc tích hợp vé giữa xe buýt, metro và các loại hình vận tải khác, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành cũng sẽ góp phần rút ngắn thời gian chuyển tuyến, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh, phát triển giao thông đa phương thức không chỉ là đầu tư thêm công trình mà quan trọng hơn là bảo đảm sự đồng bộ trong quy hoạch, kết nối và tổ chức vận hành.

Thành phố cần chủ động chuẩn bị dự án từ sớm, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để rút ngắn thời gian chuẩn bị, giải phóng mặt bằng và thi công nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thành phố có thêm cơ sở pháp lý và dư địa chủ động huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt, công trình ngầm và logistics. HĐND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND thành phố trong cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, giám sát quá trình triển khai và kịp thời tháo gỡ khó khăn.