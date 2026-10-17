Dàn hoa violet tại công viên An Hòa thu hút giới trẻ đến 'check in'

Giữa mùa thu Hà Nội, công viên An Hòa (Phường Cầu Giấy, Hà Nội) thu hút đông đảo giới trẻ đến check in thảm hoa violet đang khoe sắc tím hồng. Nổi bật giữa khuôn viên xanh mát, thảm hoa trở thành điểm chụp ảnh được nhiều người yêu thích.

Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều gia đình, trẻ nhỏ và các cặp đôi cũng đến ngắm hoa, vui chơi và chụp ảnh. Sự kết hợp giữa sắc hoa nổi bật và cảnh quan thoáng đãng mang đến không khí thư giãn, tạo nên sức hút đặc biệt cho công viên An Hòa giữa tiết trời thu Hà Nội mát mẻ, dễ chịu.

Phương Anh