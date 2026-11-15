Dàn Hoa hậu, Nam vương đồng hành cùng Giải Marathon Cà Mau 2026

Dàn Nam Vương, Hoa Hậu tham gia giải chạy trong vai trò đại sứ.

Trong hai ngày 14 và 15/11, Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PetroVietNam đã chính thức diễn ra với sự tham gia của gần 7.000 vận động viên, cùng sự góp mặt của nhiều Hoa hậu, Á hậu và Nam vương trong vai trò đại sứ.

Giải chạy do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sự kiện năm nay thu hút gần 7.000 vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào trong nước và quốc tế; cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh và các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietNam).

Vận động viên tham gia giải chạy.

Vận động viên về đích.

Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của các đại sứ gồm: Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 Võ Lê Quế Anh, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi cùng Á hậu, ca sĩ Hera Ngọc Hằng.

Á Hậu Ngọc Hằng và Hoa Hậu Yến Nhi.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, đi qua các cung đường thuộc phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ và xã Khánh An (tỉnh Cà Mau).

Phát biểu về ý nghĩa giải đấu, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích người dân duy trì thói quen tập luyện thể thao. Đồng thời, đây cũng là dịp để du khách trong và ngoài nước khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất Cực Nam Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao hoa đơn vị tài trợ.

Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức kỳ vọng quảng bá hình ảnh Cà Mau là điểm đến an toàn, sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, khí hậu trong lành cùng con người hiền hòa, nghĩa tình và mến khách. Sự kiện cũng mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương khác, giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp lữ hành khảo sát tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư du lịch tại tỉnh.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc.

Giải Marathon Cà Mau 2026 càng thêm phần ý nghĩa khi được tổ chức gắn liền với chuỗi hoạt động của Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2026).

Học sinh nhận học bổng "Thắp sáng niềm tin".

Trước đó, tại lễ khai mạc diễn ra vào tối 14/11, Ban Tổ chức đã trao tặng hơn 20 suất học bổng “Thắp sáng niềm tin” cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.