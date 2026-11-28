Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, Hoa hậu Trái Đất Thế giới 2018 Nguyễn Phương Khánh và Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ tại Lễ phát động

Chương trình phát động Tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển và triển lãm tranh, mô hình tái chế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2026 là hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Vì biển đảo xanh". Sự kiện kết hợp hoạt động lặn nuôi cấy phục hồi 12 loài san hô cứng tại Côn Đảo nhằm lan tỏa thông điệp xuyên suốt: "Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh".

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, ba nàng hậu đóng vai trò đại sứ chương trình đã mang đến những góc nhìn chân thực, xuất phát từ trải nghiệm thực tế của bản thân trong hành trình bảo tồn thiên nhiên biển đảo.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê và Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo xem triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau”

H'Hen Niê: Hạnh phúc lớn nhất là sự thay đổi tích cực từ cộng đồng

Là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động vì môi trường suốt nhiều năm qua, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Miss Universe 2018 H'Hen Niê bày tỏ niềm xúc động khi được tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Nàng hậu cho biết điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất không chỉ nằm ở quy mô tổ chức, mà là sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân địa phương và du khách.

Chia sẻ về chuyến gặp gỡ bà con tại Côn Đảo trước thềm sự kiện, H'Hen Niê cho hay người dân tại đây rất chú trọng đến việc giữ gìn biển đảo và du khách cũng ngày càng có ý thức hơn. Theo cô, những rạn san hô dưới đáy biển vô cùng tuyệt đẹp nhưng lại không thể tự lên tiếng hay tự bảo vệ mình trước tác động của con người và biến đổi khí hậu.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê và Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo xem triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau”Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển cùng các em học sinh

"Khi nhìn thấy những vẻ đẹp của thiên nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ động lòng, sẽ yêu và muốn làm điều gì đó tốt nhất cho môi trường. Việc cùng nhau chung tay, lên tiếng và chia sẻ chính là sự kết nối tuyệt vời nhất dành cho cộng đồng", H'Hen Niê nhấn mạnh.

Nguyễn Thanh Thảo: Những bước đi nhỏ tạo nên con sóng lớn

Đảm nhận vai trò đại sứ của chiến dịch với cương vị đương kim Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Nguyễn Thanh Thảo xem đây là niềm vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn lao để lan tỏa tình yêu thiên nhiên.

Trực tiếp giao lưu cùng các bạn học sinh tại Côn Đảo, Thanh Thảo đặt ra câu hỏi gợi mở về mối liên hệ mật thiết giữa rạn san hô và đời sống con người. Nàng hậu phân tích: rạn san hô chính là "mái nhà" trú ẩn và sinh sản của các sinh vật biển; nếu san hô bị phá hủy, hệ sinh thái sẽ mất cân bằng và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi hải sản cũng như cuộc sống của con người.

Từ trăn trở đó, Thanh Thảo đã khởi xướng dự án cộng đồng "One Step For The Ocean" (Một bước vì đại dương) với thông điệp "Small step make big waves" (Những bước đi nhỏ tạo nên con sóng lớn). Cô kêu gọi mọi người bắt đầu từ những hành động giản đơn nhất như hạn chế đồ nhựa dùng một lần và nhặt rác làm sạch bãi biển để đại dương thêm xanh đẹp.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê và Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo xem triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau”

Phương Khánh: Bảo vệ biển bắt đầu từ sự rung động của trái tim

Trở lại Côn Đảo lần thứ hai, người Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái Đất Thế giới 2018 - Nguyễn Phương Khánh - vẫn giữ nguyên sự xúc động trước vẻ đẹp nguyên sơ của vùng biển đảo này. Cô tiết lộ ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới đây (Côn Đảo), sau giờ tập luyện chương trình, cô đã dành thời gian chạy xe máy điện một vòng Côn Đảo để tự mình cảm nhận trọn vẹn bầu không khí, thiên nhiên và sự thân thiện của con người nơi đây.

Theo Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh, chìa khóa để thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường bền vững nằm ở sự thấu cảm: "Chỉ cần mọi người dùng tâm hồn và trái tim của mình để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên ở hiện tại, chúng ta sẽ tự biết cách tạo ra những hành động thiết thực nhất. Một hành động nhỏ nhân lên cho hàng trăm, hàng triệu người sẽ tạo ra sự thay đổi lớn".

Sự đồng hành và tiếng nói truyền cảm hứng của ba hoa hậu tại chương trình "Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau"đã góp phần thổi bùng tinh thần sống xanh, kết nối cộng đồng cùng chung tay bảo tồn hệ sinh thái biển Côn Đảo nói riêng và biển đảo Việt Nam nói chung.