Dàn Hoa hậu, Á hậu trình diễn thiết kế của 10 thủ khoa thời trang

Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh thể hiện trang phục của Như Quỳnh, tốt nghiệp Đại học Hoa Sen. Ảnh: BTC

Tại Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 - Grand Fashion Show diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Top 25 nhà thiết kế trẻ thuộc nhóm Future Me giới thiệu 25 bộ sưu tập qua ba phần trình diễn, với sự góp mặt của Miss Universe Vietnam 2026 - Quỳnh Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) - Ngô Bảo Ngọc và Mister Supranational Thailand 2023 - Topz Nathanon.

Sàn trình diễn còn quy tụ những gương mặt quen thuộc từ Vietnam’s Next Top Model: Quán quân mùa 2025 Mai Hoa, các Á quân Bảo Ngọc, Trà My, Mỹ Ngân, Giang Phùng và Quán quân Vietnam’s Next Top Model All Stars Kim Dung.

Các nhà mốt trẻ tham gia Vietnam NextGen Fashion Era 2 do đạo diễn Long Kan sáng lập.

Mở đầu là nhóm thiết kế theo tinh thần may đo cao cấp - Haute Couture, chú trọng kỹ thuật thủ công, cấu trúc phom dáng và cách xử lý chất liệu. Trong đó, bộ sưu tập Dalat dans la brume của NTK Đinh Thiên Phong gây chú ý khi được mở màn bởi Miss Universe Vietnam 2026 - Quỳnh Anh. Những thiết kế còn lại như Liminal của Trịnh Ngọc Hà, Mind Apocalypse của Nguyễn Anh Tú và Black Tie Opera của Võ Văn Khoa tiếp tục giới thiệu các hướng tiếp cận riêng về ngôn ngữ thời trang.

Á hậu Cẩm Ly catwalk trong thiết kế khai thác chủ đề sức mạnh nội tại của người phụ nữ, do Bùi Quỳnh Trang (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) thực hiện. Ảnh: BTC

Ở chương trình trình diễn Street Style, sáu bộ sưu tập đưa tinh thần trẻ trung, phóng khoáng lên sàn diễn. Đáng chú ý, Cyber Soul của Bùi Khánh Huyền khai thác hình ảnh robot công nghiệp. Khép lại chuỗi trình diễn là chủ đề Dân gian đương đại, nơi các nhà thiết kế trẻ khai thác cảm hứng từ văn hóa và chất liệu bản địa.

Sau 25 bộ sưu tập của top 25 nhà thiết kế là phần trình diễn các mẫu thiết kế của 10 thủ khoa từ các trường đại học kể chuyện bằng thời trang

Mở màn phần trình diễn của Top 10 Nhà thiết kế Thủ khoa tại Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh mang đến tiết mục âm nhạc “XINH”, trước khi Miss Universe Vietnam 2026 - Quỳnh Anh và Miss Universe Vietnam 2023 - Bùi Quỳnh Hoa cùng các người mẫu xuất hiện trên sàn diễn trong những thiết kế của các tài năng trẻ.

Tác giả Hoàng Hạnh Nguyên (Đại học Tôn Đức Thắng) lấy cảm hứng từ hình tượng chim én - biểu trưng cho mùa xuân.

Top 10 nhà thiết kế đến từ 10 trường đại học gồm Phạm Ngọc Như Quỳnh (Đại học Hoa Sen), Nguyễn Trần Trọng Nghi và Hoàng Hạnh Nguyên (Đại học Tôn Đức Thắng), Trần Huyền Trang (Đại học Mở Hà Nội), Trần Anh Khoa (HUTECH), Đào Công Quí (Đại học Công nghệ & Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh), Trịnh Minh Hoàng (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp), Vũ Thị Cúc (Đại học Công nghiệp & Thương mại Hà Nội), Lục Gia Nhật (Đại học Kiến trúc Hà Nội) và Bùi Quỳnh Trang (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Các thiết kế mang đến nhiều hướng tiếp cận khác nhau, từ chất liệu bản địa, văn hóa Champa đến những hình tượng giàu tính biểu tượng.

Vũ Thị Cúc (Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội) mang lên sàn diễn trang phục áo choàng phối ánh vàng, phần cầu vai tạo hình đầu rồng 3D. Ảnh: BTC

Sự góp mặt của các Hoa hậu và dàn người mẫu chuyên nghiệp cũng góp phần giúp những sáng tạo của Top 10 thủ khoa được giới thiệu trên sàn diễn chuyên nghiệp, đưa các ý tưởng thời trang được phát triển từ giảng đường đến gần hơn với công chúng.

Sau các màn trình diễn, Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 - Grand Fashion Show bước vào phần công bố kết quả và vinh danh những nhà thiết kế trẻ. Ở hạng mục cao nhất The Next Icon - Nhà thiết kế xuất sắc nhất, NTK Đinh Thiên Phong được xướng tên. Thiết kế của anh được trình diễn bởi Hoa hậu Yolina Lindquist, Miss Cosmo 2025. The Visionary - Nhà thiết kế sáng tạo nhất thuộc về NTK Võ Thành Đạt, với thiết kế được trình diễn bởi Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez. Trong khi đó, NTK Nguyễn Thành Lương nhận giải The Breakthrough - Nhà thiết kế ấn tượng nhất, với thiết kế được trình diễn bởi Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon.

Nhà thiết kế Nguyễn Thành Lương (giữa) nhận giải The Breakthrough - Nhà thiết kế ấn tượng nhất. Ảnh: BTC

Ở các hạng mục cá nhân khác, NTK Đinh Xuân Điệp được vinh danh tại The People’s Choice - Nhà thiết kế thế hệ mới được yêu thích nhất. NTK Trần Anh Khoa được vinh danh ở hạng mục The Changemaker - Nhà thiết kế bền vững nhất.

Giải thưởng The Visionary - Nhà thiết kế sáng tạo nhất thuộc về nhà thiết kế Võ Thành Đạt với bộ sưu tập Mai Core. Ảnh: BTC

Danh hiệu The Rising Star - Nhà thiết kế triển vọng thuộc về Bùi Khánh Huyền, Lê Minh Phước, Nguyễn Hải Ninh, Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Hoa hậu Xuân Hạnh, Á hậu Hoàng Nhung, Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez trình diễn các trang phục trong đêm diễn. Ảnh: BTC

Khép lại hành trình tuyển chọn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, VNGF Era 2 mang đến cho các nhà thiết kế trẻ cơ hội trình diễn sáng tạo trên sàn diễn chuyên nghiệp, đồng thời mở ra những hướng phát triển tiếp theo trong quá trình định hình phong cách và dấu ấn cá nhân.