Dân Hóa: Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm ở vùng biên giới

Nhà tạm đang được xây dựng tại xã Dân Hóa, góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng biên giới - Ảnh: Quang Ngọc

Theo thống kê, toàn xã có 1.609 hộ thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nhiều nguồn, với các mức hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ từ ngân sách Trung ương và các khoản đối ứng của tỉnh; Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng hoặc 60 triệu đồng/hộ; nguồn xã hội hóa hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ cụ thể tùy thuộc chương trình và nguồn kinh phí được phê duyệt cho từng hộ.

Tổng kinh phí được cấp thực hiện hai chương trình trên địa bàn xã hơn 114 tỉ đồng. Đến nay, đã giải ngân gần 93 tỉ đồng, đạt hơn 81%. Hiện địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với các hộ chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành nhà ở, trong đó, trở ngại chủ yếu là do điều kiện kinh tế của các hộ còn khó khăn, tình trạng thiếu đất ở, nhân công và vật liệu xây dựng vận chuyển đến các bản xa có nhiều biến động về giá...

UBND xã Dân Hóa kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng mức hỗ trợ để phù hợp với chi phí xây dựng thực tế, đồng thời tiếp tục đôn đốc tiến độ, bảo đảm các hộ thuộc diện hỗ trợ sớm có nơi ở ổn định.