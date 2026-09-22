Dần hình thành hệ sinh thái giáo dục song ngữ trong trường công

Được xem là trường công lập đầu tiên tại TPHCM tiên phong xây dựng hệ sinh thái song ngữ, Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TPHCM ghi dấu với nhiều nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục.

TS Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ năm học 2025-2026, nhà trường đã hoàn thiện xây dựng Fanpage và Website song ngữ. Nội dung do giáo viên nhà trường thực hiện. Đây là một trong những “gạch đầu dòng” quan trọng để nhà trường “phủ” tiếng Anh trong hoạt động giáo dục và quản trị của trường, đặc biệt là kết nối với các trường quốc tế.

“Là đơn vị phát triển theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, hợp tác quốc tế được nhà trường hết sức chú trọng, đẩy mạnh. Tuy nhiên, muốn kết nối và lan tỏa nhiều hơn với bạn bè quốc tế thì nhà trường xác định cần phải xây dựng được độ nhận diện thương hiệu. Chúng tôi đi từ Website và Fanpage, xây dựng song ngữ bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh bởi đây là giao diện dễ dàng tiếp cận nhất để bạn bè quốc tế tìm hiểu về trường. Bằng cách này, nhà trường đã tiếp cận được nhiều hơn với các trường bạn ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Bỉ, Hàn Quốc, Úc, qua đó mở ra nhiều cơ hội học tập, giao lưu, nâng cao năng lực chuyên môn cho học sinh và giáo viên nhà trường”, TS Tú phấn khởi.

Nằm ở vùng ven thành phố, dù còn nhiều khó khăn trong đẩy mạnh hợp tác quốc tế giáo dục, song Trường tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận vẫn được xướng tên khi trở thành trường tiểu học công lập đầu tiên TPHCM sớm ý thức xây dựng hệ sinh thái song ngữ, đi từ xây dựng Fanpage song ngữ.

Được lên ý tưởng, thực hiện từ học kỳ II năm học 2025-2026 và đặc biệt đẩy mạnh trong năm học 2026-2027, hiện nay Fanpage nhà trường trở thành nơi kết nối và học tập tiếng Anh cho cả thầy trò.

“Ban đầu triển khai còn gặp một số rào cản bởi thầy cô còn thiếu tự tin khi viết các bài truyền thông về hoạt động giáo dục của trường bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, đi từng bước, từng chút một, với sự hỗ trợ của toàn thể đội ngũ, nhất là tổ Tiếng Anh, đến nay Fanpage trường đã trở thành một kênh tự học tiếng Anh rất hiệu quả cho đội ngũ và học sinh. Hơn hết, nhà trường hướng tới phát triển Fanpage trở thành kênh để kết nối với bạn bè quốc tế”, cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Làn sóng xây dựng hệ sinh thái giáo dục song ngữ trong trường công lập, đi từ Fanpage, Website trong năm học này đã “phủ sóng” ra nhiều trường học trên địa bàn TPHCM như Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành); Tiểu học, THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh); Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội); THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn)…

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản giao lưu với học sinh Nhật Bản tại Nhật Bản

TS Nguyễn Đông Hải, nguyên giảng viên Trường Đại học Tennessee Wesleyan (Mỹ) đánh giá, đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy các trường học ở TPHCM, nhất là những trường ở vùng ven đã rất sáng tạo, chủ động, mạnh dạn bước ra ngoài vùng an toàn, kết nối với thế giới bằng nhiều phương diện, làm sao tiếng Anh phải trở thành phương tiện, công cụ chứ không còn dừng ở môn học. Một ý tưởng nhỏ như xây dựng Fanpage, Website song ngữ nhưng buộc cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên phải nâng cao năng lực ngoại ngữ để duy trì và vận hành hệ thống. Đây sẽ là cầu nối để nhà trường tiến tới nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái giáo dục song ngữ, kết nối với các trường học quốc tế..

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản chia sẻ, qua Fanpage song ngữ, nhà trường mong muốn đặt được “viên gạch nhỏ” trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái giáo dục song ngữ, là phương tiện để kết nối hợp tác quốc tế giáo dục, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về mô hình giáo dục, chương trình giáo dục nhà trường.

“Hàng năm, thầy trò nhà trường đều đón nhiều đoàn giáo viên, học sinh ở các trường bạn đến từ Singapore, Nhật Bản… qua giao lưu, học hỏi. Thông qua Fanpage song ngữ, chúng tôi giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu hơn về văn hóa, giáo dục, con người Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Bằng cách này, nhà trường mở rộng môi trường giao tiếp, thực hành và sử dụng tiếng Anh, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè quốc tế…”, cô Thúy An bày tỏ.