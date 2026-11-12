Dàn hàng ngang trên cầu ở TP.HCM, 4 thanh niên đi môtô bị xử phạt

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính với 4 trường hợp điều khiển môtô dàn hàng ngang khi lưu thông trên cầu Ba Son ở TP.HCM.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện đoạn video ghi lại cảnh 4 thanh niên điều khiển môtô dàn hàng ngang, thực hiện động tác đong đưa chân khi lưu thông trên cầu Ba Son. Theo đánh giá của lực lượng CSGT, hành vi này gây phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp với Đội 7 và Công an phường Sài Gòn khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác định, vào khoảng 22h ngày 28/10, 4 thanh niên đều sinh năm 2007 đã điều khiển 4 môtô dàn hàng ngang khi lưu thông trên cầu Ba Son.

Đến ngày 09/11 vừa qua, lực lượng CSGT đã mời cả 4 trường hợp đến trụ sở làm việc. Tại đây, các thanh niên đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Bốn thanh niên điều khiển môtô dàn hàng ngang khi lưu thông trên cầu Ba Son ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.

Kết quả, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 4 trường hợp về hành vi điều khiển môtô chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, mức phạt 700.000 đồng/trường hợp.

Riêng một thanh niên trong nhóm trên còn có hành vi phạm điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã tạm giữ môtô của thanh niên này để xử lý, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là bà N.T.V về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Liên quan đến vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo việc điều khiển xe dàn hàng ngang, thực hiện các động tác nguy hiểm khi tham gia giao thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cục CSGT kêu gọi người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành quy định, không vì những hành động thể hiện bản thân mà đánh đổi sự an toàn của mình và người khác.