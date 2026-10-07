Đàn hạc cổ trắng quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong Vườn quốc gia Yok Đôn

Anh Y Siêm H’Đơk - hướng dẫn viên Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (Vườn quốc gia Yok Đôn) cho biết, một đàn hạc cổ trắng vừa xuất hiện tại phân khu dịch vụ hành chính của đơn vị sau thời gian dài vắng bóng.

Đàn hạc cổ trắng đã trưởng thành. Ảnh: YS

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, trong lúc đang dẫn khách du lịch đi trải nghiệm voi trong rừng khộp, anh Y Siêm bất ngờ phát hiện đàn hạc cổ trắng sà xuống phân khu dịch vụ hành chính để kiếm ăn...

Anh Y Siêm thông tin, khoảng 3 tháng trước, hạc cổ trắng từng xuất hiện nhưng chỉ lẻ tẻ từ 1 đến 2 cá thể. Lần này đàn hạc quay lại với số lượng lên tới 9 cá thể đều đã trưởng thành - nhiều nhất từ trước tới nay tại đây.

Ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, hạc cổ trắng là loài chim quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Ngay khi đàn hạc xuất hiện, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng canh chừng nghiêm ngặt để ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập, săn bắt trái phép.

Hạc cổ trắng (Ciconia episcopus) có chiều dài khoảng 75-91 cm, nổi bật với phần cổ xù lông màu trắng tương phản với bộ lông thân và cánh màu đen bóng.

Hạc cổ trắng thuộc Nhóm IB – nhóm các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Loài chim định cư này có vùng phân bố hẹp, thỉnh thoảng được ghi nhận tại một số khu vực trảng ngập nước ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Hình ảnh đàn hạc cổ trắng kiếm ăn trong Vườn quốc gia Yok Đôn:

Đàn hạc cổ trắng xuất hiện ở VQG Yok Đôn. Ảnh: YS

Đàn hạc về kiếm ăn trên trảng cỏ lớn trong vùng lõi VQG Yok Đôn. Ảnh: Hải Dương

Đàn hạc có 9 cá thể. Ảnh: YS