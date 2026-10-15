Dân góp ý, chính quyền hành động

Qua những việc làm cụ thể, trách nhiệm của chính quyền được nâng cao, vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và huy động nguồn lực phát triển KT-XH.

Tại phường Hội Phú, công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân được triển khai theo hướng cụ thể, sát địa bàn. Những kiến nghị chính đáng phải được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng thời hạn; với vấn đề cần kiểm tra thực tế, lãnh đạo và cơ quan chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn để nắm tình hình, xác định nguyên nhân.

Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết: Tiếp nhận kiến nghị mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là theo dõi đến cùng, bảo đảm có kết quả và phản hồi cho người dân. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, người chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý. Văn phòng HĐND và UBND phường theo dõi, đôn đốc; những nội dung chậm tiến độ phải báo cáo lãnh đạo để kịp thời chỉ đạo.

“Tinh thần chung là nhanh gọn, dứt khoát, đúng quy định và có kết quả rõ ràng” - ông Định nhấn mạnh.

Thực hiện nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”, Chủ tịch UBND phường trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý các vấn đề dân sinh được người dân phản ánh, như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ANTT, lấn chiếm đất đai…

Đáng chú ý, trước kiến nghị về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Trung Trực), dài hơn 1 km, UBND phường đã bố trí gần 30 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách phường năm 2026 để dặm vá, khắc phục trước mắt.

Phường Hội Phú bố trí kinh phí dặm vá tuyến đường Chu Mạnh Trinh. Ảnh: Phương Dung

Theo ông Trần Văn Cường - Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường Hội Phú), mưa lớn khiến nước từ đường Lê Thánh Tôn đổ về, gây hư hỏng đường Chu Mạnh Trinh, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”. Sau khi được dặm vá, tuyến đường cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt. Tuy nhiên, người dân mong muốn sớm được đầu tư hoàn chỉnh để bảo đảm lưu thông an toàn, thuận lợi lâu dài.

Trong khi đó, tại phường Thống Nhất, kiến nghị của người dân hẻm 433 Lý Thái Tổ về tình trạng ngập úng kéo dài cũng được khẩn trương xử lý. Đầu tháng 9-2026, mưa lớn khiến nước dồn nhanh, gây ngập cục bộ, có thời điểm dâng cao hơn 1 m, tràn vào nhà dân, làm hư hại tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục. UBND phường huy động lực lượng đắp bao đất tại các vị trí xung yếu nhằm hạn chế nước tràn vào khu dân cư. Cùng với giải pháp trước mắt, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn gia cố bờ mương dẫn nước ở khu vực thượng nguồn để hạn chế dòng nước chảy trực tiếp về cánh đồng Ia Chor và hẻm 433 Lý Thái Tổ; đồng thời lắp đặt thêm cống thoát nước tại đầu hẻm nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh (người dân sống tại hẻm 433 Lý Thái Tổ) cho hay tình trạng ngập đã tồn tại nhiều năm, nhưng đợt mưa đầu tháng 9-2026 vừa qua là lần ngập sâu và kéo dài nhất. Việc cấp ủy, chính quyền quan tâm, trực tiếp kiểm tra và triển khai các giải pháp giúp người dân thêm tin tưởng, đồng thuận.

Dân chủ ở cơ sở không chỉ thể hiện qua việc chính quyền lắng nghe, giải quyết kiến nghị mà còn ở sự tham gia trực tiếp của người dân trong xây dựng hạ tầng, phát triển địa phương. Tại xã Ia Hiao, sự đồng thuận được chuyển hóa thành nguồn lực thiết thực khi người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Người dân buôn Hiao (xã Ia Hiao) tự nguyện hiến đất mở rộng đường. Ảnh: ĐVCC

Ngày 4-10, gần 100 hộ dân tại buôn Hiao (xã Ia Hiao) đã tự nguyện hiến hơn 1.000 m đất, tháo dỡ hàng rào và các vật kiến trúc phục vụ giải phóng mặt bằng, mở rộng 2 tuyến đường giao thông nông thôn.

Theo thống kê, từ tháng 7-2025 đến nay, 506 hộ dân tại 32 tuyến đường ở xã Ia Hiao đã tự nguyện hiến đất, góp phần mở rộng 15.890 m đường giao thông, với tổng giá trị ước tính hơn 17 tỷ đồng. Việc mở rộng đường sá tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất.

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo địa phương trực tiếp ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của người dân, đồng thời cam kết tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại.

Từ giải quyết kiến nghị dân sinh đến huy động sức dân xây dựng hạ tầng, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và phát huy sức mạnh cộng đồng trong phát triển KT-XH.