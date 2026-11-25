Người dân cùng giám sát, công trình thêm thuận lợi

Với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng, dự án xây dựng 100 m kè và xử lý 10.000 m³ đất sạt lở tại khu dân cư Mã Yên Sơn, phường Cam Đường được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn cho hàng trăm hộ dân trong khu vực. Do công trình liên quan trực tiếp đến an toàn và đời sống của người dân, ngay từ khi triển khai, hoạt động giám sát chất lượng, tiến độ thi công đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng dân cư.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng kiểm tra thực tế tại công trình xử lý sạt lở khu dân cư Mã Yên Sơn, phường Cam Đường.

Để việc giám sát thực sự phát huy hiệu quả, khu dân cư đã lựa chọn những người có hiểu biết về xây dựng, am hiểu địa bàn và có tinh thần trách nhiệm tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Các thành viên trực tiếp theo dõi quá trình thi công, đối chiếu những nội dung có thể kiểm tra với hồ sơ liên quan, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để công trình được thực hiện đúng yêu cầu.

Ông Phạm Tuấn Khôi, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường Cam Đường chia sẻ: “Giám sát thì không thể chỉ nói trên giấy tờ được mà phải có người thật, việc thật. Vì thế, khu dân cư cùng chi bộ đã lựa chọn những người có hiểu biết ít nhiều về xây dựng, đồng thời có quyền lợi và trách nhiệm với công trình để tham gia giám sát”.

Thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trao đổi, đối chiếu hồ sơ với thực tế triển khai công trình tại khu dân cư Mã Yên Sơn, phường Cam Đường.

Theo thống kê, phường Lào Cai hiện đang triển khai gần 80 dự án ở nhiều lĩnh vực như nâng cấp đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hóa và các tiểu công viên. Với số lượng công trình lớn, phân bố trên nhiều địa bàn, đòi hỏi hoạt động giám sát phải được thực hiện thường xuyên, sát với thực tế. Thông qua hoạt động giám sát tại cơ sở, những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công được phản ánh kịp thời.

Người dân tham gia giám sát tại dự án cải tạo, nâng cấp đường Nhạc Sơn, phường Lào Cai.

Cũng từ sự phối hợp giữa người dân và đơn vị thi công, dự án cải tạo Công viên Nhạc Sơn giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng đã có thêm những thuận lợi trong quá trình triển khai. Bên cạnh việc theo dõi công trình, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và khu dân cư tuyên truyền, vận động, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Trần Huy Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Mạnh cho biết: “Ban giám sát của cộng đồng rất sát sao với công trình. Khi có vướng mắc, nhất là chuyện giải phóng mặt bằng, các thành viên trong Ban giám sát cùng nhà thầu và khu dân cư trao đổi, giải quyết để sớm có mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Nhờ vậy, việc triển khai công trình cũng thuận lợi hơn”.

Giám sát tiến độ thi công dự án cải tạo Công viên Nhạc Sơn, phường Lào Cai.

Giám sát thực chất, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của dân

Từ thực tế tại các công trình, dự án trên địa bàn, có thể thấy hoạt động giám sát của cộng đồng đang ngày càng gắn với những việc cụ thể, thiết thực. Tuy nhiên, để hoạt động này phát huy hiệu quả, các thành viên Ban Giám sát không chỉ cần tinh thần trách nhiệm mà còn phải nắm vững quy định, có kỹ năng giám sát và biết cách tổng hợp, phản ánh những vấn đề phát hiện được đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền và các cơ quan chuyên môn để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tổng hợp những ý kiến sau giám sát. Qua đó, người dân có điều kiện tham gia và phát huy tốt hơn quyền làm chủ của mình”.

Giám sát thực tế tại cơ sở giúp kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh, phản ánh kiến nghị của người dân.

Không riêng phường Lào Cai, việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của cộng đồng đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã củng cố, kiện toàn 596 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và 99 Ban Thanh tra nhân dân.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì, phối hợp thực hiện gần 800 cuộc giám sát. Nội dung tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống dân sinh như thực hiện chính sách an sinh xã hội; quản lý, sử dụng các nguồn lực; đầu tư xây dựng cơ bản; bảo vệ môi trường và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Để các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động hiệu quả hơn, công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cũng được chú trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 510 đại biểu, trong đó có 396 thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thông qua tập huấn, các thành viên có thêm kiến thức, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc theo dõi, phát hiện và kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Song song với việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ giám sát, MTTQ tỉnh chú trọng phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, chuyển tải và theo dõi việc giải quyết kiến nghị sau giám sát.

Ông Hoàng Văn Hợp - Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Mặt trận tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để chuyển tải đầy đủ những kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đến cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công. Những vấn đề người dân quan tâm, phản ánh cần được giải trình cụ thể; những khó khăn, vướng mắc phải được xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo”.

Thực tế cũng cho thấy, hoạt động giám sát ở một số nơi vẫn còn những khó khăn. Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chất lượng giám sát chưa đồng đều, kỹ năng của một số thành viên còn hạn chế; việc cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết kiến nghị có lúc chưa kịp thời. Đây là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục để việc giám sát ngày càng đi vào thực chất, tránh hình thức.

Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, xây dựng đô thị Lào Cai ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Khi “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát”, mỗi công trình sẽ có thêm sự đồng hành và trách nhiệm từ cộng đồng. Phát huy tốt vai trò của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, gắn với trách nhiệm tiếp thu, giải quyết kiến nghị của các cơ quan chức năng, sẽ góp phần bảo đảm công khai, minh bạch trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và củng cố niềm tin của Nhân dân.