Dặn gái ế: Hẹn hò bạn trai mới quen nhất định đừng đi ăn những món này!

Đều là những món ăn ngon nhưng hãy cẩn thận, nó có thể phá vỡ sự lãng mạn của hai bạn đấy!

Con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là qua dạ dày. Tuy nhiên, cũng có một số món ăn tuy ngon miệng, hấp dẫn nhưng lại có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh bạn trong mắt "người ấy", là rào cản cho sự lãng mạn giúp hai người tiến tới tình yêu, nhất là trong những lần hẹn hò đầu tiên.

Chí mà phù là tên gọi lạ tai độc đáo của món chè mè đen (vừng đen) có nguồn gốc từ Trung Hoa. Cùng với lục tàu xá, bánh trôi tàu, món chí mà phù đã góp phần mang đến sự ngọt ngào, ấm áp cho mùa đông Hà Nội. Đông lạnh về, được cầm bát chí mà phù bốc khói nghi ngút, đen bùi, sánh ngọt ngồi xuýt xoa ăn thì thích thú vô cùng.

Tuy nhiên, ăn chí mà phù sẽ khiến răng bạn bị nhuộm bởi phần chè mè đen vừa dính vừa dẻo, lỡ cười là bao nhiêu "nét duyên ngầm" lộ hết. Bởi vậy hãy cân nhắc cẩn thận nếu bạn không muốn để lại ấn tượng khó phai về "nụ cười đen nhánh" trong mắt "người ấy" ngay từ lần đầu hẹn hò nhé!

Kem đen

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, có một giai đoạn kem đen trở thành trào lưu gây sốt trong giới trẻ. Các bạn trẻ thi nhau nếm thử món ăn lạ mắt này và khoe ảnh trên mạng xã hội instagram.

Trào lưu kem đen có thành phần là tinh than, bắt nguồn từ một quán kem tại Mỹ với thành phần tinh than dừa (vỏ dừa đốt cháy thành than). Sự kết hợp hoàn hảo giữa vỏ dừa, kem dừa, sữa dừa và tro dừa mang lại hương vị rất thú vị cho món ăn.

Tuy nhiên, chỉ cần chạm lưỡi vào miếng kem là ngay tức khắc môi, răng, lưỡi của bạn sẽ bị nhuộm đen như mực. Nếu lần đầu hẹn hò với người yêu/ bạn trai, hãy suy nghĩ kĩ trước khi định ăn kem đen nhé!

Mỳ spaghetti sốt mực

Đen sánh, đen tuyền, "đen như đêm 30", "đen như tiền đồ của chị Dậu",... là những từ có thể dùng để miêu tả về món ăn này. Một thời giới trẻ Hà thành và Sài thành từng phát sốt với trào lưu đi "nhuộm răng" bằng mì đen sốt mực và khoe ảnh khắp instagram.

Vẫn là hương vị mì Ý nhưng món mì sốt mực gây chú ý bởi lớp nước sốt nóng hổi, đặc sánh và đen tuyền làm từ mực của con mực cùng những lát mực tươi giòn ngọt quyện với mì. Ăn thì ngon đấy nhưng ăn xong liệu bạn có dám "tự tin khoe nụ cười xinh" với đối phương không?

Bánh tinh than tre

Tinh than tre là một loại nguyên liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản, gần đây gây sốt trong cộng đồng làm bánh bởi nguồn gốc đặc biệt cũng như màu sắc lạ mắt nó tạo ra cho món ăn. Tinh than tre hay bột tinh than tre là một loại than hoạt tính dạng siêu mịn thu được sau khi đốt thân cây tre ở nhiệt độ cao và không sử dụng hóa chất.

Nguyên liệu này được sử dụng phong phú trong nhiều loại bánh như bánh trung thu, bánh quy, bánh gato,... mang lại sắc đen huyền bí và hương thơm thanh nhã cho món ăn. Lưu ý rằng hết chiếc bánh tinh than tre cũng là lúc răng người ăn chuyển sang màu đen kịt, hãy cẩn thận nhé!

Trà sữa mun

Đúng như tên gọi, trà sữa mun có một màu đen đặc như... gỗ mun. Trà sữa mun đang thu hút giới trẻ với màu đen của tinh bột than tre, vị đậm đà của muối, vị béo ngậy của sữa béo. Món trà sữa ngọt ngào quả là lựa chọn lí tưởng cho những buổi hẹn hò chuyện trò tâm sự nhưng nếu không muốn biến thành "Những cô hàng xén răng đen/ Cười như mùa thu tỏa nắng" thì uống xong món này bạn hãy nhớ súc miệng cẩn thận.

Trên đây là tuyển tập những món ăn không nên ăn khi đi cùng người yêu hay bạn khác giới mới quen, nhất là trong những lần đầu hẹn hò. Mặc dù vậy, bạn biết đấy, nếu thực sự hai người có tình cảm với nhau thì ăn uống không phải là vấn đề và dù có ăn món gì thì bạn cũng sẽ luôn đáng yêu trong mắt "người ta" thôi.

Hường Nguyễn (Ảnh: Internet)