Đàn gà 1,2 triệu con của tỷ phú Trần Đình bây giờ ra sao?

Không chỉ gắn tên tuổi với ngành thép, tỷ phú Trần Đình Long còn xây dựng hệsinh thái nông nghiệp quy mô lớn thông qua CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát(HPA). Trong đó, chăn nuôi gà đẻ trứng đang trở thành một mảng kinh doanh đángchú ý, với sản lượng hàng trăm triệu quả mỗi năm.

Theo kết quả hoạt động quý III/2026 được doanh nghiệp công bố, HPA cung cấphơn 87 triệu quả trứng gà ra thị trường, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trướcvà hơn 1% so với quý II. Lũy kế 9 tháng, sản lượng đạt gần 258 triệu quả, tănggần 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Với quy mô đàn khoảng 1,2 triệu con, doanh nghiệp đưa ra thị trường bìnhquân gần một triệu quả trứng mỗi ngày. HPA hiện đứng đầu về thị phần trứng gàsạch tại miền Bắc, theo thông tin do công ty công bố.

Sản phẩm được phân phối qua nhiều kênh, từ chợ truyền thống, hệ thống siêuthị đến các nhà máy thực phẩm, khách sạn và trường học. Ngoài thị trường trongnước, doanh nghiệp đã xuất khẩu trứng gà sang Lào và Campuchia, từng bước mởrộng đầu ra cho sản phẩm.

Tỷ phú Trần Đình Long

Đứng sau sản lượng này là tổ hợp chăn nuôi gia cầm của Hòa Phát tại Phú Thọ,do Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ vận hành. Hệ thống có tổng diệntích khoảng 50ha, chia thành khu vực nuôi gà giống và khu nuôi gà đẻ trứngthương phẩm.

Khu nuôi gà giống rộng khoảng 10,3ha, duy trì đàn gà mái sinh sản khoảng15.000 con. Trong khi đó, khu nuôi gà đẻ trứng thương phẩm có diện tích khoảng40ha, với đàn gà bình quân 1,2 triệu con. Công suất sản xuất hằng năm của tổhợp đạt khoảng 336 triệu quả trứng, tương đương gần một triệu quả mỗi ngày.

Quy mô vận hành lớn được hỗ trợ bởi hệ thống thiết bị chuyên dụng nhập khẩutừ châu Âu. Dây chuyền ấp trứng sử dụng công nghệ của Pas Reform, Hà Lan; thiếtbị chăn nuôi của Facco, Italy; còn công đoạn phân loại trứng có sự tham gia củamáy móc MOBA, Hà Lan.

Các khâu cấp thức ăn, nước uống và thu gom trứng được tự động hóa nhằm tănghiệu quả vận hành, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và hỗ trợ kiểm soátchất lượng sản phẩm. Nguồn thức ăn cũng được kết nối với mảng sản xuất thức ănchăn nuôi của Hòa Phát, tạo sự liên kết giữa các khâu trong chuỗi sản xuất.

Bên cạnh trứng gà, HPA phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình khépkín, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống đến chăn nuôi thương phẩm. Trongquý III/2026, doanh nghiệp tiêu thụ gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi, trong đógần 52.000 tấn bán ra thị trường và hơn 46.000 tấn phục vụ các trang trại nộibộ. Mạng lưới phân phối hiện có hơn 600 đại lý trên toàn quốc.

Ở mảng chăn nuôi heo, sản lượng xuất bán trong quý III đạt hơn 151.000 con,tăng 47% so với quý trước. HPA đang vận hành 8 trang trại với quy mô đàn heonái khoảng 25.000 con.

Việc phát triển đồng thời nhiều mảng giúp doanh nghiệp tận dụng nguồn lựcsẵn có, kết nối sản xuất thức ăn với chăn nuôi và mở rộng khả năng tiêu thụ.Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh vẫn chịu tác động từ giá nguyên liệu đầu vào,biến động giá bán sản phẩm và chi phí vận hành trang trại.

Năm 2026, HPA đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế1.005 tỷ đồng, đồng thời định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượngthức ăn chăn nuôi.

Sau hơn 10 năm hoạt động, doanh nghiệp cho biết đang giữ vị trí dẫn đầu vềcung cấp bò Úc tại Việt Nam, nằm trong nhóm 10 đơn vị có quy mô đàn heo nái lớnvà nhóm 13 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu cả nước.

Từ lĩnh vực thép làm nền tảng, hệ sinh thái của tỷ phú Trần Đình Long ngàycàng mở rộng sang nông nghiệp. Với đàn gà 1,2 triệu con và sản lượng trứng hàngtrăm triệu quả mỗi năm, Hòa Phát đang cho thấy tham vọng xây dựng chuỗi sảnxuất quy mô công nghiệp, trong đó hiệu quả không chỉ đến từ sản lượng mà cònphụ thuộc vào khả năng kiểm soát chi phí, chất lượng và thị trường đầu ra.