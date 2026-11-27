VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Tuấn “thần đèn”, tức Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), thành viên góp vốn Công ty ALMA về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án, Hoàng Văn Phú (SN 1987, cựu chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ lừa đảo của Phú là Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn HD, 43 tuổi, quê Thanh Hóa), người cùng Tuấn “thần đèn”) góp vốn, trực tiếp điều hành hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.

Đáng chú ý, hành vi của Hoàng Văn Phú được phát hiện trong quá trình cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại doanh nghiệp của Tuấn “thần đèn”, trên cơ sở đơn tố cáo của Tuấn HD.

Giang hồ Tuấn ‘thần đèn’.

Theo cáo trạng, ngày 23/10/2023, Thủ tướng có văn bản về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) có văn bản gửi UBND các tỉnh tham gia ý kiến về những tài liệu liên quan.

Thời điểm này, Hoàng Văn Phú là kiểm lâm viên Phòng Phát triển và sử dụng rừng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Phú được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản để lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, từ đó tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Việc tham gia ý kiến đối với quy hoạch lâm nghiệp đã được thực hiện xong từ tháng 11/2023. Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa không tham gia nội dung nào liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, Phú chủ động gọi điện, gặp gỡ Tuấn HD và đưa ra thông tin gian dối rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Phú nói nếu Tuấn có khu vực mỏ nào thì báo trước để Phú kiểm tra, đưa ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Tuấn phải đưa cho Phú 60 triệu đồng/mỏ.

Tin tưởng Phú, Tuấn HD đồng ý và gửi thông tin, tọa độ của 11 khu vực mỏ để người này kiểm tra. Trong số đó, có 3 khu vực mà Tuấn và người quen đã đấu giá tiền cấp quyền khai thác, đang chờ làm thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Quá trình trao đổi, Phú thông báo cả 11 khu vực mỏ do Tuấn gửi đều nằm trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Để Tuấn HD tin tưởng, Phú nhiều lần đưa ra thông tin về việc mình ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng nhằm giúp Tuấn đưa những khu vực mỏ trên ra khỏi quy hoạch.

Ngày 10/8 và 10/9/2024, Tuấn HD hai lần trực tiếp đưa tiền cho Phú tại khu vực gần cổng Viện Nông nghiệp ở Thanh Hóa. Mỗi lần, Phú nhận 250 triệu đồng. Sau đó, Phú gửi cho Tuấn Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, nhưng không gửi kèm bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan. Phú tiếp tục yêu cầu Tuấn đưa nốt số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Tin lời kiểm lâm viên, cuối tháng 11 và tháng 12/2024, Tuấn HD tiếp tục đưa cho Phú 160 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 60 triệu đồng chuyển khoản. Tổng cộng, qua 4 lần giao dịch, Phú đã nhận của Tuấn HD 660 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của Tuấn HD tố cáo Hoàng Văn Phú về hành vi chiếm đoạt tiền của Công ty ALMA. Từ nội dung đơn tố cáo, cơ quan điều tra xác minh và làm rõ sự thật về 11 khu vực mỏ mà Phú từng cam kết giúp Tuấn đưa ra khỏi quy hoạch.

Theo đó, chỉ có 3 trong số 11 khu vực mỏ do Tuấn HD gửi cho Phú nằm trong quy hoạch, sau đó được điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quyết định của Thủ tướng. Tuy nhiên, việc đưa 3 khu vực này ra khỏi quy hoạch được thực hiện căn cứ vào các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và 2020.

Đối với 8 khu vực mỏ còn lại, cơ quan điều tra xác định những vị trí này vốn không nằm trong quy hoạch và không bị điều chỉnh theo quyết định trên. Hoàng Văn Phú không có thẩm quyền, cũng không có bất kỳ tác động nào vào việc điều chỉnh quy hoạch theo đề nghị của Tuấn HD.

Theo cáo trạng, Phú đã đưa ra những thông tin gian dối về khả năng tác động, điều chỉnh quy hoạch để Tuấn tin tưởng giao tiền. Toàn bộ 660 triệu đồng nhận được, Phú đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đối với hành vi đưa tiền của Tuấn HD, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ.

Tuy nhiên, Phú là người chủ động liên hệ, đưa ra thông tin gian dối để Tuấn tin tưởng và đưa tiền. Đồng thời, Tuấn HD đã có đơn tố cáo Phú trước khi hành vi sai phạm bị phát hiện. Do đó, cơ quan điều tra kết luận việc miễn trách nhiệm hình sự cho Tuấn HD đối với hành vi đưa tiền trên theo khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Trong vụ án này, Tuấn HD vẫn bị VKSND Tối cao truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản. Hoàng Văn Phú bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.