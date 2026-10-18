Dàn dựng mất trộm xe để chiếm đoạt tiền mua lúa

Ngày 18/10, Công an xã Nhu Gia, TP Cần Thơ cho biết, vừa làm rõ một vụ dàn dựng hiện trường giả mất trộm nhằm chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.

Trước đó, đêm 13/10, Công an xã Nhu Gia tiếp nhận tin báo mất cắp tài sản xảy ra tại ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, TP Cần Thơ. Người đến trình báo là ông T.V.B. (SN 1978, ngụ ấp 17, xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ).

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ dựng hiện trường giả nhằm chiếm đoạt tiền mua lúa.

Ông B. cho biết đã dựng xe mô tô Honda Future, biển kiểm soát 94K1-604.30 trước cửa một quán cà phê, bên trong cốp xe có chứa số tiền lớn do bà N.T.N.H chuyển để mua lúa của người dân. Sau khi đi vệ sinh trở ra, ông phát hiện chiếc xe “biến mất” nên đến trình báo Công an xã Nhu Gia.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Nhu Gia khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đến sáng 14/10, cơ quan Công an phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 94K1-604.30 dựng cách hiện trường “vụ trộm” mà ông B. trình báo khoảng 500m cùng một chiếc cặp màu đen.

Cơ quan điều tra làm việc với ông B. và M.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nhu Gia nhận định đây là vụ dựng hiện trường giả bị mất trộm xe. Trước những chứng cứ thu thập được, ông B. cúi đầu thừa nhận hành vi dàn dựng hiện trường giả nhằm chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ông B, khai nhận đã ký hợp đồng mua lúa với bà N.T.N.H. Sau đó, bà H. chuyển cho ông 580 triệu đồng để thanh toán 3 ghe lúa. Nhưng do làm ăn thua lỗ nên ông B. nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.

Hai đối tượng thực nghiệm lại vụ dựng hiện trường giả.

Khi rút tiền mặt từ ngân hàng, ông B. chỉ thanh toán 174 triệu đồng cho 1 ghe lúa; đồng thời rủ T.Q.M (SN 1987, ngụ xã Phú Lộc, TP Cần Thơ) giúp sức dàn dựng hiện trường giả bị mất trộm xe để trình báo cơ quan Công an. Ông B. cho rằng khi báo tin bị mất xe, cơ quan Công an sẽ mời bà H. đến làm việc xác nhận số tiền chuyển cho ông đã bị mất trộm vì lý do khách quan thì ông không phải đền bù.

Trên 400 triệu đồng tang vật đã được Công an xã Nhu Gia thu hồi.

Tại cơ quan Công an, ông B. tự nguyện giao nộp đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.