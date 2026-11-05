Dẫn dụ cài ứng dụng lạ để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cảnh báo, nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị và mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Người dân cẩn trọng khi cài đặt các đường link lạ

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, nếu làm theo sự dẫn dụ của các đối tượng lừa đảo, người dùng có thể vô tình cài đặt phần mềm độc hại vào điện thoại. Từ đó, kẻ gian có khả năng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và nhiều dữ liệu quan trọng khác.

Đáng lo ngại, thủ đoạn này còn có thể trực tiếp dẫn đến việc mất tiền. Thông qua việc yêu cầu nạn nhân quét mã QR hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn, các đối tượng có thể dẫn dụ người dùng chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát. Một khi giao dịch đã hoàn tất, việc thu hồi số tiền bị chiếm đoạt thường gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người gọi điện, không quét mã QR và không chuyển tiền khi chưa xác minh được tính chính xác của thông tin.

Đặc biệt, khi nhận được cuộc gọi liên quan đến BHYT, hồ sơ học sinh hoặc các khoản thu, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, không vội vàng làm theo hướng dẫn. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ trực tiếp với nhà trường, cơ quan bảo hiểm hoặc cơ quan có thẩm quyền thông qua số điện thoại, địa chỉ và các kênh thông tin chính thức để kiểm chứng.

Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc thực hiện chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch nếu còn khả năng. Đồng thời, cần lưu giữ đầy đủ các bằng chứng liên quan như số điện thoại gọi đến, tin nhắn, đường link, mã QR, thông tin tài khoản nhận tiền và sao kê giao dịch để cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.

Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên tắc “4 không - 1 chủ động”: Không vội tin; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản và mã OTP; không truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ; không chuyển tiền khi chưa xác minh; chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức.

Việc nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại là biện pháp quan trọng giúp phụ huynh bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.