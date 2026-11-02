Dân đốt thực bì gây cháy hơn 3 ha rừng ở Bắc Ninh

Hiện trường vụ cháy rừng ở Tiền Phong, Bắc Ninh

Sáng 2/11, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy rừng tại tổ dân phố Phấn Sơn.

Theo ông Viên, đám cháy bùng phát vào chiều 1/11. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân trong quá trình dọn dẹp, phát quang đã đốt thực bì trên diện tích rừng của gia đình. Ngọn lửa sau đó vượt tầm kiểm soát, bùng cháy dữ dội và lan sang các khu vực xung quanh.

Đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy và cơ bản khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại.

“Sáng nay chúng tôi đi xác định thực địa, sơ bộ diện tích ảnh hưởng ước tính hơn 3 ha đất rừng của hộ gia đình. Tối qua, ngay khi lửa bùng phát lại, chúng tôi đã huy động hơn 100 người tham gia chữa cháy, triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn không cho đám cháy lan rộng ngay trong đêm”, ông Viên cho biết.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến ngày 28/10, toàn bộ 69 xã, phường có rừng trên địa bàn thành phố đều đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Trong đó, nhiều địa bàn có diện tích rừng lớn nằm trong vùng nguy cơ cao như: Sơn Động, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Đại Sơn, An Lạc, Vân Sơn, Biên Sơn, Kiên Lao, Sơn Hải, Sa Lý, Tân Sơn, Lục Ngạn, Yên Thế và Xuân Lương.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đề nghị Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, chính quyền địa phương và chủ rừng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2026 - 2027.

Đặc biệt, cơ quan chức năng nghiêm cấm tuyệt đối các hoạt động đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, cũng như việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Các địa phương, chủ rừng phải thường xuyên cập nhật, thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng ngừa.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, các lực lượng phải kịp thời huy động tối đa nhân lực, phương tiện để nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại; đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng tại các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với tổ bảo vệ rừng cộng đồng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm. Lực lượng ứng trực được bố trí 24/24 giờ để quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng.

Bên cạnh việc tuần tra trực tiếp, lực lượng chức năng tại nhiều khu vực như Sơn Động, Tây Yên Tử, An Lạc, Yên Định... cũng đã huy động thêm thiết bị bay không người lái (flycam) để hỗ trợ công tác theo dõi, giám sát và phát hiện sớm các nguy cơ cháy rừng từ trên cao.