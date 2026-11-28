Theo hồ sơ yêu cầu dẫn độ, Trần Đức Thọ SN 1988, là đối tượng bị truy nã để chấp hành bản án hình sự do Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh tuyên phạt về các tội “Trốn thuế”, “Lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trong thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 3/2015, Trần Đức Thọ đã lập, sử dụng trái phép 77 hóa đơn tại 30 doanh nghiệp; đồng thời mua trái phép 54 hóa đơn của 5 doanh nghiệp không có giao dịch hàng hóa thực tế. Theo hồ sơ, hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại và thu lợi bất chính với số tiền hơn 133,5 triệu đồng. Sau khi bị xét xử, Trần Đức Thọ bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ra nước ngoài trước khi chấp hành án và bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã.

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm việc với Văn phòng INTERPOL Kyrgyzstan.

Ngày 30/6/2026, trên cơ sở thông tin truy nã qua kênh INTERPOL, cơ quan chức năng Kyrgyzstan đã bắt giữ Trần Đức Thọ tại Sân bay quốc tế Manas khi đối tượng làm thủ tục kiểm soát hộ chiếu. Sau khi bắt giữ, các cơ quan chức năng Kyrgyzstan đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết, áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ quá trình xem xét yêu cầu dẫn độ của Việt Nam.

Nhằm triển khai việc tiếp nhận, áp giải đối tượng Trần Đức Thọ về nước, từ ngày 16/11 đến ngày 21/11, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tá Đào Anh Tới, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã sang Kyrgyzstan làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại giải quyết những nội dung liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận đối tượng.

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm việc với Cơ quan Tổng Công tố Kyrgyzstan - cơ quan trung ương về dẫn độ của Kyrgyzstan.

Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với Văn phòng INTERPOL Kyrgyzstan thuộc Bộ Nội vụ Kyrgyzstan và Cơ quan Tổng Công tố Kyrgyzstan - cơ quan trung ương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và tương trợ tư pháp về hình sự của Kyrgyzstan.

Sáng ngày 18/11, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã làm việc với Văn phòng INTERPOL Kyrgyzstan. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác truy bắt, xác minh và xử lý thông tin truy nã quốc tế. Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp tích cực, kịp thời của Văn phòng INTERPOL Kyrgyzstan trong quá trình bắt giữ đối tượng Trần Đức Thọ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các thủ tục dẫn độ.

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam và đại diện các cơ quan chức năng Kyrgyzstan tiến hành bàn giao, tiếp nhận đối tượng Trần Đức Thọ (thứ 4 từ phải sang) tại Sân bay quốc tế Manas, thủ đô Bishkek ngày 20/11.

Chiều ngày 20/11, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam có buổi làm việc với Cơ quan Tổng Công tố Kyrgyzstan. Hai bên trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp trong giải quyết vụ việc dẫn độ Trần Đức Thọ; đồng thời thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dẫn độ và tương trợ tư pháp về hình sự.

Nhân dịp này, phía Kyrgyzstan đã trao cho đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam dự thảo Hiệp định về dẫn độ và dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước, đề nghị cơ quan chức năng hai nước thúc đẩy quá trình nghiên cứu, trao đổi và sớm ký kết các hiệp định nêu trên, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, phía bạn cũng mong muốn Cơ quan Tổng Công tố Kyrgyzstan và Bộ Công an Việt Nam nghiên cứu, ký kết thỏa thuận hợp tác để tăng cường phối hợp trực tiếp giữa hai cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách.

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao thiện chí và sự chủ động của phía Kyrgyzstan; đồng thời khẳng định việc thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý song phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt và dẫn độ đối tượng phạm tội, đáp ứng yêu cầu hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới.

Đại diện Đoàn công tác Bộ Công an bàn giao đối tượng cho Công an TP Bắc Ninh.

Với sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng Kyrgyzstan, vào 19h30 ngày 20/11, tại sân bay quốc tế Manas, thủ đô Bishkek, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng INTERPOL Kyrgyzstan đã hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận đối tượng Trần Đức Thọ. Quá trình bàn giao được thực hiện theo các nội dung hai bên đã thống nhất, bảo đảm yêu cầu về hồ sơ, thủ tục pháp lý và an ninh, an toàn.

Sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tổ chức áp giải đối tượng Trần Đức Thọ về nước an toàn vào ngày 21/11. Tại Sân bay Nội Bài, đại diện đoàn công tác đã bàn giao đối tượng cho đại diện Công an TP Bắc Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc dẫn độ thành công đối tượng Trần Đức Thọ từ Kyrgyzstan về Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn nước ngoài để lẩn trốn, trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.