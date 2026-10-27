Dàn diễn viên trẻ tin vào năng lực, bỏ ngoài tai ý kiến trái chiều về Luk Vân

Luk Vân nói về lựa chọn diễn viên trẻ và quan điểm làm nghề

Chia sẻ tại buổi họp báo, đạo diễn Luk Vân cho biết ý tưởng làm phim "Bỗng chốc yêu anh" xuất phát từ mong muốn tạo thêm sản phẩm trong thời gian chờ đợi dự án điện ảnh "Công Nữ Ngọc Hoa" tìm được nữ chính phù hợp để triển khai sản xuất. Với ý định ban đầu là thực hiện một bộ phim theo định dạng video dọc dành cho Tiktok, nữ đạo diễn dự kiến chỉ cần khoảng 5-7 ngày ghi hình. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nội dung, dự án dần mở rộng về quy mô. Sau khi nhận được sự đồng hành từ VieON, ê-kíp tiếp tục đầu tư cho thời lượng ghi hình và nội dung, đưa"Bỗng chốc yêu anh" trở thành mini-series 16 tập.

Dàn diễn viên trẻ tham gia "Bỗng chốc yêu anh" của đạo diễn Luk Vân

Đạo diễn Luk Vân cho biết chị có xu hướng phát triển các dự án vượt ra ngoài dự tính ban đầu. Sự thay đổi này cũng khiến quá trình thực hiện phim trở nên nhiều thử thách hơn, từ giai đoạn xây dựng nội dung đến những ngày ghi hình thực tế.

Một trong những nội dung được quan tâm tại buổi họp báo là quyết định lựa chọn nhiều gương mặt trẻ cho "Bỗng chốc yêu anh", trong bối cảnh đạo diễn Luk Vân từng nhận được những ý kiến trái chiều về các dự án trước đây. Lý giải lựa chọn của mình, nữ đạo diễn cho biết chị không chỉ tìm kiếm diễn viên trẻ vì yếu tố chi phí. Điều quan trọng hơn là sự phù hợp giữa diễn viên và dự án, cũng như tinh thần sẵn sàng đồng hành để cùng tạo nên sản phẩm.

Với những dự án có nguồn lực hạn chế, Luk Vân chủ động trao đổi rõ ràng với diễn viên về điều kiện sản xuất trước khi bắt đầu. Chị cho rằng sự minh bạch và tôn trọng lẫn nhau là nền tảng để ê-kíp làm việc lâu dài, đồng thời mong muốn các diễn viên có thể nhìn lại quá trình hợp tác như một trải nghiệm nghề nghiệp tích cực.

Các bạn trẻ cho biết mỗi dự án dù lớn hay nhỏ đều là thời gian tích cóp những kinh nghiệm quý giá trên con đường làm nghề

Nữ đạo diễn cũng nhắc đến việc tiếp nhận phản hồi của khán giả sau các sản phẩm trước. Theo chị, những ý kiến góp ý là cơ sở để nhìn lại các điểm chưa tốt và điều chỉnh cách làm phim trong những dự án tiếp theo, đặc biệt khi quay trở lại với điện ảnh.

Dàn diễn viên chia sẻ cơ duyên tham gia dự án

Tại sự kiện, các diễn viên lần lượt kể về cơ duyên đến với "Bỗng chốc yêu anh" và lý do lựa chọn đồng hành cùng đạo diễn Luk Vân. Sau vai diễn nhỏ trong "Chị chị Em em 3", Trần Anh Kiệt tiếp tục đảm nhận vai nam chính trong mini series "Bỗng chốc yêu anh". Nam diễn viên cho biết cơ hội hợp tác đến từ việc đạo diễn muốn kết hợp với các gương mặt trẻ sau khi theo dõi những nội dung trên Tiktok. Với anh, mỗi dự án là một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Dù xuất thân từ môi trường học tập không chuyên về diễn xuất, Trần Anh Kiệt vẫn mong muốn thử sức và dành sự tập trung cho công việc đã lựa chọn.

Với Hynee Cao Thanh Huyền, cô bộc bạch đã yêu thích các bộ phim của đạo diễn Luk Vân từ khi còn là học sinh. Sau này, cô có cơ hội gặp gỡ nữ đạo diễn khi nhiều lần tham gia casting và từng đảm nhận một vai khách mời trong "Bus - Chuyến xe một chiều". Vì vậy, khi được Luk Vân ngỏ lời mời tham gia "Bỗng chốc yêu anh", Cao Thanh Huyền cảm thấy đây là cơ hội đáng để thử sức. Nữ diễn viên đặc biệt hứng thú với màu sắc fantasy kết hợp lãng mạn của bộ phim. Sau khi đọc kịch bản, cô càng có thêm lý do để nhận lời, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự tin tưởng mà nữ đạo diễn dành cho mình.

Trong khi đó, Sơn Soho chia sẻ anh đã có nhiều lần làm việc cùng Luk Vân. Điều khiến anh tiếp tục đồng hành không chỉ nằm ở cơ hội diễn xuất mà còn ở sự nhiệt thành của nữ đạo diễn đối với nghề. Nam diễn viên nhìn nhận "Bỗng chốc yêu anh" là dự án nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì của cả ê-kíp.

Lần thứ 2 hợp tác với đạo diễn Luk Vân, Vĩnh Đam cho biết một trong những lý do khiến anh nhận lời tham gia "Bỗng chốc yêu anh" là mong muốn được làm việc cùng những người bạn đang theo học diễn xuất, trong đó có Trần Anh Kiệt và Sơn Soho. Với nam diễn viên, dự án không chỉ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm mà còn mang đến những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình theo đuổi nghề.

Từ câu chuyện tình cảm đến vấn đề hình ảnh cá nhân và quyền riêng tư

Một hướng khai thác đáng chú ý của "Bỗng chốc yêu anh" nằm ở nghề nghiệp của nữ chính. Với vai trò KOL, Linh xây dựng hình ảnh công khai gắn với sự hiện diện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lời nguyền khiến cô không thể hoàn toàn chủ động trước những tình huống bất ngờ, tạo ra khoảng cách giữa hình tượng mà cô duy trì và những cảm xúc khó che giấu trong đời sống cá nhân.

Câu chuyện cũng mở rộng xung đột khi Phương tìm cách phanh phui bí mật của Linh. Từ đây, bộ phim đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự tò mò của công chúng, cạnh tranh nghề nghiệp và quyền riêng tư của một người được nhiều người biết đến.

Dàn diễn viên chính của "Bỗng chốc yêu anh"

Thông qua cách kết hợp tình huống kỳ ảo với những mâu thuẫn trong công việc và tình cảm, mini-series hướng đến nhóm khán giả quan tâm đến dòng phim hài – lãng mạn trên nền tảng số. Hiệu quả của cách kể chuyện sẽ phụ thuộc vào việc lời nguyền được phát triển nhất quán ra sao và cách nhân vật chủ động đối diện với những hệ quả từ bí mật của mình.