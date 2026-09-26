Dàn diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt hội ngộ sau 25 năm, Triệu Vy vắng mặt

Sau 25 năm kể từ ngày Tân dòng sông ly biệt lên sóng, ba diễn viên Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ bất ngờ hội ngộ trên sân khấu, tái hiện những hình ảnh quen thuộc của bộ phim từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Triệu Vy khiến màn tái hợp dù đầy cảm xúc vẫn để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Tối 20/9 tại đại nhạc hội Loan khu thăng minh nguyệt 2026 tổ chức ở Macau, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ cùng xuất hiện trên sân khấu và thể hiện ca khúc Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa từng gắn liền với Tân dòng sông ly biệt. Sự trở lại của ba gương mặt quen thuộc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi khán giả như được đưa về những năm đầu thập niên 2000.

Ba gương mặt quen thuộc của Tân dòng sông ly biệt tái hợp sau 25 năm, đưa khán giả trở về ký ức của một thời phim Hoa ngữ rực rỡ.

Không chỉ cùng hát lại ca khúc chủ đề, các diễn viên còn đầu tư tái hiện hình ảnh nhân vật trong phim. Tô Hữu Bằng mang kính tròn và bộ ria đặc trưng để gợi nhớ Đỗ Phi, Cổ Cự Cơ xuất hiện với phong cách lịch lãm của Hà Thư Hoàn, trong khi Lâm Tâm Như lựa chọn bộ váy đỏ mang nhiều nét tương đồng với nhân vật Lục Như Bình năm nào.

Tân dòng sông ly biệt phát sóng năm 2001, được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao, lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm nhiều biến động giữa Lục Y Bình, Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn và Đỗ Phi, tạo nên một trong những tác phẩm truyền hình được nhớ đến nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Ra mắt năm 2001, Tân dòng sông ly biệt từng tạo nên cơn sốt lớn và trở thành tác phẩm khó quên của màn ảnh Hoa ngữ.

Thời điểm bộ phim ra mắt, dàn diễn viên trẻ gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ nhanh chóng trở thành những cái tên được yêu thích. Mỗi nhân vật đều để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả, từ cô gái mạnh mẽ Lục Y Bình của Triệu Vy, Như Bình dịu dàng của Lâm Tâm Như cho đến Hà Thư Hoàn điềm đạm và Đỗ Phi hài hước.

Sau hơn hai thập kỷ, màn hội ngộ của ba diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động bởi không chỉ là sự trở lại của những gương mặt quen thuộc mà còn là sự trở lại của một phần ký ức truyền hình. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi được nhìn thấy các nhân vật năm xưa tái hiện trên sân khấu.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Triệu Vy. Với nhiều khán giả, Tân dòng sông ly biệt sẽ khó có thể trọn vẹn nếu thiếu Lục Y Bình, nhân vật đã trở thành một trong những vai diễn tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Sự thiếu vắng Triệu Vy khiến màn tái hợp sau 25 năm vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Vai Lục Y Bình giúp Triệu Vy cho thấy khả năng diễn xuất trưởng thành hơn sau thành công của Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Nếu Tiểu Yến Tử mang nét tinh nghịch và hoạt bát, Lục Y Bình lại là nhân vật có chiều sâu nội tâm, trải qua nhiều tổn thương và mâu thuẫn trong tình cảm lẫn gia đình.

Bên cạnh diễn xuất, Triệu Vy cũng là người thể hiện ca khúc Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa trong phim. Vì vậy, khi giai điệu quen thuộc vang lên trên sân khấu nhưng thiếu đi giọng hát từng gắn bó với nhân vật Lục Y Bình, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Trước đó vào năm 2020, bộ tứ Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ từng có dịp tái hợp trong một chương trình mừng xuân tại Trung Quốc. Khoảnh khắc ấy từng được xem là cuộc gặp gỡ đáng nhớ sau gần 20 năm kể từ khi Tân dòng sông ly biệt tạo tiếng vang lớn.

Vai diễn Lục Y Bình từng đánh dấu bước trưởng thành trong diễn xuất của Triệu Vy sau thành công với Hoàn Châu cách cách.

Hiện tại, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên năm nào đã có nhiều thay đổi. Lâm Tâm Như tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và phát triển vai trò nhà sản xuất. Tô Hữu Bằng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như âm nhạc, sản xuất và đạo diễn. Cổ Cự Cơ tập trung nhiều hơn cho âm nhạc và gia đình.

Trong khi đó, Triệu Vy đã rời xa ánh đèn giải trí trong nhiều năm qua. Sau những biến động liên quan đến sự nghiệp và đời tư, nữ diễn viên sống kín tiếng hơn, hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện nghệ thuật lớn. Những lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Sau những biến động trong sự nghiệp, Triệu Vy hiện sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Sau 25 năm, Tân dòng sông ly biệt vẫn giữ được sức sống đặc biệt trong lòng khán giả. Màn hội ngộ của Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn là dịp để người xem nhìn lại một thời vàng son của phim truyền hình Hoa ngữ. Dù thiếu đi Triệu Vy, khoảnh khắc này vẫn đủ sức đánh thức những ký ức đẹp về bộ phim từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.