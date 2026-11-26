Dàn diễn viên Sóng ở đáy sông sau 26 năm: Người làm Cục trưởng, người rời xa màn ảnh

Sau 26 năm kể từ khi Sóng ở đáy sông lên sóng, dàn diễn viên năm xưa đã có nhiều đổi thay. Người tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp, người dần rút khỏi màn ảnh vì tuổi tác và sức khỏe.

Xuân Bắc, Kim Oanh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp

Đảm nhận vai Núi khi mới 23 tuổi, NSND Xuân Bắc từng bước trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Anh ghi dấu qua nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là hình tượng Nam Tào trong Táo quân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ chuyển sang công tác quản lý và hiện giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Anh cũng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2024.

Trong khi đó, NSƯT Kim Oanh, người thủ vai Mây, vẫn bền bỉ với nghệ thuật. Cô tiếp tục ghi dấu qua các phim Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Cầu vồng tình yêu và Người vợ cuối cùng. Ngoài diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn có nhiều năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ở tuổi ngoài 50, Kim Oanh vẫn nhận được sự chú ý bởi diện mạo trẻ trung và cuộc sống tự chủ.

Minh Nguyệt từng đảm nhận vai Biển, em gái của Núi. Sau bộ phim, cô tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm truyền hình và gắn bó với sân khấu, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Một diễn viên khác là NSƯT Quang Thắng, người đóng vai Vâu, vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm. Nam nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

Duy Hậu, Mạnh Quân dần rời xa màn ảnh

Trong phim, NSƯT Duy Hậu vào vai ông Đại, người cha gia trưởng, hà khắc của Núi. Diễn xuất chân thực khiến nhân vật này trở thành một trong những vai diễn bị khán giả ghét nhất. Thậm chí, nam nghệ sĩ từng kể chuyện bị người lạ phản ứng ngoài đời vì quá nhập vai.

Sau Sóng ở đáy sông, Duy Hậu tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm, đáng chú ý có Đất và người. Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe suy giảm, ông dần rút khỏi hoạt động phim ảnh. Theo những chia sẻ được báo chí đăng tải, nam nghệ sĩ hiện sống lặng lẽ tại Hà Nội, trong khi vợ con đã định cư ở Đức từ nhiều năm trước.

Mạnh Quân, người đảm nhận vai Sông, em trai của Núi, cũng ít xuất hiện trước công chúng. Sau dấu ấn từ bộ phim, anh không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được cho là đã chuyển hướng công việc. Thông tin về cuộc sống hiện tại của nam diễn viên khá hạn chế.

Sau hơn hai thập kỷ, dàn diễn viên Sóng ở đáy sông đã có những ngã rẽ riêng. Dù tiếp tục hoạt động nghệ thuật hay dần rời xa màn ảnh, những vai diễn năm xưa vẫn là dấu ấn khó phai trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.