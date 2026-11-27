Tại buổi giao lưu mới đây, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bày tỏ lòng biết ơn đạo diễn, NSƯT Lê Đức Tiến vì đã trao cho anh cơ hội đảm nhận vai Núi trong "Sóng ở đáy sông" cách đây hơn một phần tư thế kỷ. Nam nghệ sĩ cho biết, đến nay anh vẫn bất ngờ trước tình cảm khán giả dành cho nhân vật này.

“Cách đây hơn một phần tư thế kỷ, chú Lê Đức Tiến đã cho tôi cơ hội vào một vai diễn mà đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ được đón nhận nhiều đến như vậy. Đó là sự may mắn trong nghề, cũng như sự bảo ban của chú và những người trong ê-kíp trong suốt thời gian quay phim”, NSND Xuân Bắc chia sẻ.

NSND Xuân Bắc (bìa trái) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: chụp màn hình

Theo nam nghệ sĩ, sức sống của "Sóng ở đáy sông" không chỉ đến từ các vai diễn mà còn là dấu ấn của tác phẩm đối với khán giả và những địa phương nơi đoàn phim từng thực hiện các cảnh quay.

Trong khi đó, NSƯT Kim Oanh nhớ lại, vai Mây là cơ hội đặc biệt khi cô mới bước chân vào nghề. Thời điểm tham gia bộ phim, nữ nghệ sĩ vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi đọc kịch bản, cô dành nhiều tình cảm cho nhân vật, đồng thời tìm cách xây dựng lối diễn riêng, có dịp trao đổi với nhà văn Lê Lựu để hiểu thêm về nhân vật.

NSƯT Kim Oanh cho rằng, thành công của một bộ phim không phải dấu ấn riêng của diễn viên hay nhân vật, mà là kết quả nỗ lực của cả đoàn làm phim. Cô gửi lời cảm ơn đạo diễn Lê Đức Tiến cùng các thành viên ê-kíp đã đồng hành, hỗ trợ mình hoàn thành vai diễn.

Diễn viên Minh Nguyệt, người đảm nhận vai Biển - em gái Núi cũng xúc động khi nhắc lại những ngày tham gia bộ phim. Khi ấy, cô đang là sinh viên năm thứ ba Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng và được đạo diễn lựa chọn vào vai Biển ở giai đoạn trưởng thành.

Nữ diễn viên nhớ khoảng 6 tháng theo đoàn phim, thời điểm chưa có điện thoại di động hay phương tiện liên lạc thuận tiện. Có những ngày, cô đạp xe từ trường đến địa điểm quay ở Tiên Lãng, Hải Phòng để thực hiện các cảnh diễn cùng Xuân Bắc.

Một trong những ký ức sâu đậm nhất với Minh Nguyệt là cảnh Biển đau lòng khi bị bố ngăn cản chuyện tình cảm, đặc biệt ở đoạn Núi trở về sau khi ra tù. Khi diễn cảnh khóc, cô xúc động đến mức sau khi đoàn phim hô cắt vẫn không thể ngừng nước mắt. Đạo diễn Lê Đức Tiến khi ấy đã động viên diễn viên hoàn thành cảnh quay.

Các nghệ sĩ tại sự kiện. Ảnh: chụp màn hình

Sau hơn 25 năm, Minh Nguyệt vẫn hạnh phúc khi nhân vật Biển được khán giả nhớ đến. Cô cho rằng "Sóng ở đáy sông" là tác phẩm có sức sống lâu dài, không chỉ với những người từng tham gia mà còn với khán giả qua nhiều thế hệ.

"Sóng ở đáy sông" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu, do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện. Phim xoay quanh cuộc đời Phạm Quang Núi, chàng trai có hoàn cảnh gia đình phức tạp, trải qua nhiều biến cố, sai lầm và từng vướng vào vòng lao lý. Tác phẩm khai thác những mâu thuẫn gia đình, khác biệt thế hệ, định kiến xã hội và hệ quả từ lựa chọn của mỗi người.

Trong phim, NSND Xuân Bắc đảm nhận vai Núi, NSƯT Kim Oanh vào vai Mây, diễn viên Minh Nguyệt đóng Biển và NSƯT Quang Thắng thể hiện nhân vật Vâu. Sau nhiều năm, "Sóng ở đáy sông" vẫn là một trong những tác phẩm gắn với dấu ấn diễn xuất của nhiều nghệ sĩ trên màn ảnh truyền hình.