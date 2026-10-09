Dàn diễn viên 'Ngôi Nhà Hạnh Phúc' sau 17 năm

Năm 2009, Ngôi Nhà Hạnh Phúc phiên bản Việt lên sóng, quy tụ bốn gương mặt được khán giả chú ý gồm Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Lam Trường và Thủy Tiên. Chuyện tình tay tư giữa Minh Minh, Vương Hoàng, Đình Phong và Bảo Yến mang đến những tình huống hài hước, lãng mạn, góp phần tạo dấu ấn cho bộ phim chuyển thể từ tác phẩm đình đám của Hàn Quốc. Sau 17 năm, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên đã có nhiều thay đổi.

Minh Hằng trở lại với điện ảnh

Minh hằng tích cực tham gia hoạt động nghệ thực đa lĩnh vực. Cuối năm 2026 trơ lại điện ảnh với tác phẩm Mẹ Mìn.

Trong phim, Minh Hằng vào vai Minh Minh, cô gái cá tính, lém lỉnh, liên tục đấu khẩu với Vương Hoàng trước khi cả hai dần nảy sinh tình cảm. Vai diễn giúp nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn với khán giả truyền hình, bên cạnh sự nghiệp ca hát đang phát triển.

Sau gần hai thập kỷ, Minh Hằng tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, diễn xuất đến sản xuất phim. Ngoài công việc, cô kết hôn với doanh nhân năm 2022 và đón con trai đầu lòng năm 2023.

Năm 2026, nữ diễn viên gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với Mẹ Mìn, dự kiến khởi chiếu ngày 23/10. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, hồi hộp, pha yếu tố kỳ ảo, đánh dấu nỗ lực thử sức với hình tượng khác biệt của Minh Hằng.

Lương Mạnh Hải chọn sống kín tiếng

Lương Mạnh Hải chọn sống kín tiếng, chuyển hướng công việc ra sau ống kính.

Đảm nhận vai Vương Hoàng, Lương Mạnh Hải hóa thân thành nam diễn viên nổi tiếng, có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng tính cách kiêu ngạo. Màn kết hợp giữa anh và Minh Hằng tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười, đồng thời trở thành điểm nhấn của phim.

Sau Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Lương Mạnh Hải tiếp tục ghi dấu qua các tác phẩm như Vừa Đi Vừa Khóc - tác phẩm tạo tiếng vang đưa tên tuổi của nam diễn viên và Tăng Thanh Hà đến gần hơn với khán giả - và Hot Boy Nổi Loạn. Bên cạnh diễn xuất, anh còn tham gia công việc sản xuất, đạo diễn. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ ít xuất hiện trước truyền thông và chưa công bố dự án diễn xuất mới đáng chú ý.

Thủy Tiên trở lại với âm nhạc

Thủy Tiên trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng là cựu cầu thủ Công Vinh.

Trong phim, Thủy Tiên vào vai Bảo Yến, nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, có mối quan hệ tình cảm với Đình Phong. Ngoài diễn xuất, cô còn góp dấu ấn cho tác phẩm bằng âm nhạc.

Từng là gương mặt nổi bật của V-pop với loạt ca khúc được yêu thích, Thủy Tiên những năm gần đây chủ động thu hẹp hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình. Nữ ca sĩ kết hôn với cựu cầu thủ Công Vinh năm 2014. Năm 2026, Thủy Tiên thu hút sự chú ý khi giới thiệu ca khúc Chấp Niệm, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài ít phát hành sản phẩm mới.

Lam Trường vẫn bền bỉ với sân khấu

Lam Trường bền bỉ hoạt động âm nhạc qua nhiều năm. Cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ trẻ.

Lam Trường đảm nhận vai Đình Phong, người đàn ông thành đạt, lịch lãm và là anh trai của Vương Hoàng. Trước khi tham gia phim, anh đã là một trong những giọng ca nổi tiếng của nhạc Việt.

Sau 17 năm, Lam Trường vẫn duy trì hoạt động biểu diễn, góp mặt trong các chương trình âm nhạc gợi nhớ thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện tại các chương trình, live-concert quy tụ những giọng ca gắn liền với thời kỳ hoàng kim của V-pop.

Từ màn ảnh đến sân khấu âm nhạc, bốn nghệ sĩ đều có những lựa chọn riêng sau Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Dù không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau, họ vẫn gợi nhớ một giai đoạn đáng nhớ của phim truyền hình Việt.