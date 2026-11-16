Dàn diễn viên Hàn Quốc Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Jung Il Woo góp mặt trong tác phẩm mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Bên cạnh Nhan Phúc Vinh trong vai Hoàng Xuân Vinh và Thanh Hương trong vai huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, sự xuất hiện của Lương Gia Huy, Sở Lam… trong tạo hình các xạ thủ, mở ra một thế giới thể thao đầy cạnh tranh, nơi những màn so tài căng thẳng song hành với những va chạm và thậm chí mâu thuẫn trong nội bộ đội tuyển.

Đặc biệt, dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Jung Il Woo… hứa hẹn mang đến những màn tương tác đa sắc thái, từ hài hước, bất đồng đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Không chỉ có những phát súng nghẹt thở trên đấu trường Olympic, Viên đạn cuối cùng còn cuốn khán giả vào những xung đột, lựa chọn và cả những biến cố bất ngờ trong cuộc sống của các nhân vật.

Teaser trailer chưa tiết lộ quá nhiều về vai trò của từng diễn viên, nhưng những câu thoại về trách nhiệm, gia đình và sự đồng hành đã phần nào gợi mở về hành trình đầy mồ hôi, nước mắt của Hoàng Xuân Vinh tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Park Chung Gun (Lee Kyung Young thủ vai) được xem là một chi tiết đáng trông chờ. Bởi đây là điểm mới nhất trong sự bắt tay điện ảnh Việt - Hàn, không chọn một lối đi thường thấy với các nhân vật yêu đương, lãng mạn.

Phim còn là dự án hợp tác điện ảnh quy mô lớn, có sự đồng hành của nhà sản xuất Patrick Park. Anh là người từng tham gia sản xuất Parasite. Đáng chú ý, đoàn phim đã thực hiện nhiều cảnh quay tại Hàn Quốc nhằm tái hiện hành trình thi đấu quốc tế chân thực của đội tuyển Việt Nam.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Khi bước vào quá trình làm việc trực tiếp, tôi cảm nhận được sự tôn trọng mà ê kíp dành cho đạo diễn, cũng như sự linh hoạt của họ tại hiện trường. Có những cảnh chúng tôi đã thống nhất storyboard từ trước, nhưng khi ra hiện trường, tôi lại nảy ra những ý tưởng mới hoặc muốn bổ sung thêm góc máy. Ê kíp sản xuất và các bộ phận liên quan đều rất cởi mở, sẵn sàng phối hợp để tôi có thể thực hiện những ý tưởng đó một cách chỉn chu”.