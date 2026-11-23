Dàn diễn viên điện ảnh chờ đợi hội ngộ tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh, sự góp mặt của những gương mặt diễn viên trẻ được yêu mến như Phương Nam, Lãnh Thanh, Thanh Huế và Bảo Định đã mang đến một sắc màu nghệ thuật mới mẻ cho “Muôn sắc Việt Nam”. Qua từng hoạt cảnh, sự kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc, đưa khán giả ngược dòng lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của con người và văn hóa Việt Nam.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dan-dien-vien-dien-anh-cho-doi-hoi-ngo-tai-muon-sac-viet-nam-1767276.html