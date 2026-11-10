Dàn cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội bị đề nghị nhiều mức án tù nghiêm khắc

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Đề nghị xử phạt nhiều mức án tù nghiêm khắc

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) mức án từ 8 - 9 năm tù về tội. “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội), bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 7 - 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân), bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù; bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 12 bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù theo đúng tội danh như cáo trạng đã truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân.

Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Đại diện VKS đánh giá, hành vi của các bị cáo cần được xử lý bằng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Song cơ quan công tố cũng ghi nhận trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Trong phần tranh luận, luật sư Phạm Mai Hồng, người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Đức đã đề nghị HĐXX ghi nhận 5 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo quy định tại khoản 1, Điều 51 - BLHS.

Trong đó, luật sư Mai Hồng trình bày về việc bị cáo Nguyễn Văn Đức đã nhận thức rõ hậu quả do hành vi của bản thân gây ra, đồng thời có ý thức trách nhiệm trong việc khắc phục thiệt hại, tác động đến gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án; phạm tội lần đầu; ăn năn hối cải; có nhiều thành tích cống hiến trong quá trình công tác; gia đình có công với cách mạng… cho thân chủ của mình được hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo Đức sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Cùng trong phần tranh luận, luật sư Đinh Thị Thu Hà và luật sư Phan Thị Trang, người bào chữa cho bị cáo Tô Tử Anh cho rằng việc bị cáo Tử Anh khi nhận tiền của các phòng khám chỉ đơn thuần nghĩ đây là tiền cảm ơn, hỗ trợ công sức tư vấn ngoài giờ làm việc, chi phí xăng xe đi lại… sau khi bị cáo giúp họ trong quá trình đưa phòng khám vào hoạt động một cách thuận lợi, đúng quy định...

Do vậy, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo Tô Tử Anh.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế TP. Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPs (trong đó có GPP và GDP)...

Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo cơ quan tố tụng, tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022- 12/2024, Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 260 cơ sở bán lẻ thuốc.

Một góc phiên tòa.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 321 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Trong thời gian từ năm 2022 - 2024, Vũ Việt Phong và Đỗ Thị Hương đã nhiều lần nhận tiền từ hai môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến cùng Ngô Thị Hồng Phương - nhân viên bộ phận "một cửa" - để bỏ qua sai phạm khi thẩm định cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, Vũ Việt Phong bị cáo buộc nhận 40 triệu đồng để cấp phép nhanh cho 4 phòng khám; Đỗ Thị Hương nhận 60 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho 4 phòng khám được cấp phép sớm.

Liên quan vụ án, Đỗ Doãn Tiến - lái xe của đoàn thẩm định Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - bị cáo buộc làm trung gian nhận tiền để “chạy” thẩm định.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích đã liên hệ, nhờ Tiến tác động đến Trần Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, trưởng đoàn thẩm định, nhằm bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám. chữa bệnh.

Tiến bị xác định nhận tổng cộng 52 triệu đồng từ Nguyễn Thị Bích, sau đó đưa lại 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để xin bỏ qua lỗi cho hai phòng khám, hưởng lợi 22 triệu đồng.