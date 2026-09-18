Dẫn con đi ăn xin bị ngăn cản, đâm bạn trai của chị gái tử vong

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa Hồng 23 năm tù về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 18/9, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa Hồng (SN 2000) 23 năm tù về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Hồng không đăng ký kết hôn, có 3 người con nhưng không trực tiếp nuôi dưỡng, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Con gái lớn là Nguyễn Thị Thùy T. (SN 2021) được bà ngoại trực tiếp chăm sóc tại nhà ở xã Tân An Hội, TPHCM.

Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30/10/2024, Hồng từ Quận 12 về nhà mẹ với mục đích dẫn cháu T. đi ăn xin để có tiền tiêu xài.

Khi Hồng đến cổng, chị Nguyễn Thị Kiều Tiên (chị ruột Hồng) gọi bạn trai là anh Đỗ Lê Minh ra đóng cổng, không cho Hồng vào dẫn cháu bé đi.

Lúc này, anh Minh đứng phía trong cổng, trên tay cầm một con dao dài khoảng 21cm và một thanh sắt dài hơn 62cm nhằm hù dọa, ngăn Hồng xông vào. Ở phía ngoài, Hồng cầm một cây gỗ dài khoảng 60cm, quơ về phía anh Minh.

Khoảng 11 giờ 5 phút cùng ngày, khi anh Minh quay lưng đi vào nhà, Hồng đẩy khóa cổng rồi xông vào. Hồng dùng cây gỗ vụt mạnh từ trên xuống, trúng phía sau đầu anh Minh.

Sau đó, Hồng ném cây gỗ, lao đến giật con dao trên tay anh Minh rồi đâm một nhát vào vùng gáy khiến nạn nhân ngã xuống sân. Chưa dừng lại, Hồng tiếp tục dùng dao đâm vào vùng ngực trái anh Minh.

Do vết thương nghiêm trọng, anh Minh bị sốc mất máu cấp và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hồng lục túi quần của nạn nhân, lấy một chiếc ví da màu đen bên trong có 107.000 đồng cùng chìa khóa xe. Hồng dắt chiếc xe Yamaha Sirius của nạn nhân, trị giá khoảng 7 triệu đồng, ra phía cổng.

Phát hiện sự việc, mẹ Hồng chạy theo kéo xe lại, đồng thời giằng được con dao trên tay Hồng.

Hồng sau đó dẫn cháu T. đến một căn nhà hoang trên đường Tỉnh lộ 8. Tại đây, Hồng lấy 107.000 đồng trong ví của nạn nhân rồi vứt ví cùng các giấy tờ cá nhân.

Khi Hồng đi bộ ra đường bờ kênh, cách hiện trường khoảng 500m, lực lượng Công an xã Tân An Hội phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

Kết luận giám định xác định anh Minh tử vong do sốc mất máu cấp, trong đó vết thương vùng ngực trái là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Con dao thu giữ được xác định có khả năng gây ra các thương tích trên cơ thể nạn nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hồng là người khuyết tật trí tuệ. Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định Hồng bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, có hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định, Hồng không thuộc trường hợp phải điều trị bắt buộc nhưng cần được điều trị theo chuyên khoa tâm thần.

Tại cơ quan điều tra, Hồng thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các nhân chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định cùng các tài liệu, vật chứng được thu thập trong quá trình điều tra.