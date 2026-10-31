Dàn cố vấn quy tụ tên tuổi lớn của House of Future thuộc Điện Máy Xanh

Đại hội đồng cổ đông của Điện Máy Xanh diễn ra ngày 29/10, ghi nhận kết quả tích cực từ chiến lược chuyển dịch kinh doanh. Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện không dừng lại ở những con số ấn tượng. Tại đây, Điện Máy Xanh chính thức ra mắt Hội đồng Kiến tạo của House of Future (HOF) - dự án chiến lược nhằm đưa ngành hàng AI và Robotics vào thị trường Việt Nam. Động thái giới thiệu đội ngũ dẫn dắt mô hình trực tiếp với nhà đầu tư được xem là lời khẳng định về định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Sự minh bạch trong định hướng kinh doanh và chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự giúp doanh nghiệp củng cố vững chắc niềm tin với cổ đông.

Cơ cấu của Hội đồng Kiến tạo được chia thành hai nhóm, kết hợp giữa sự am hiểu nội tại và trí tuệ chuyên sâu từ bên ngoài. Trong đó, ban thường trực là nhân sự dày dặn kinh nghiệm vận hành của Điện Máy Xanh, được dẫn dắt bởi ông Đoàn Văn Hiểu Em trong vai trò tổng giám đốc điều hành, cùng giám đốc phụ trách vận hành, truyền thông, trải nghiệm khách hàng và hệ thống IT của chuỗi.

Việc quy tụ chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau đảm bảo dự án được phát triển toàn diện, từ khâu tìm kiếm nguồn hàng, thẩm định kỹ thuật đến tiếp cận người tiêu dùng.

Đặc biệt, dự án còn được tiếp sức bởi ban cố vấn cao cấp gồm gương mặt uy tín trong ngành. Đội ngũ bao gồm TS Vũ Xuân Sơn (Phó giáo sư Đại học LUND, đồng sáng lập AI for VN) đảm nhận vai trò cố vấn trưởng AI và Robotics; ông Đỗ Tiến Sĩ (thành viên HĐQT MWG, Phó chủ tịch và Tổng giám đốc Thép Pomina) là cố vấn quản trị và công nghệ.

Góc độ thị trường nội địa được củng cố bởi ông Nguyễn Xuân Phú (Chủ tịch Tập đoàn Sunhouse, nhà đầu tư Shark Tank) trong vai trò cố vấn sản phẩm Make in Vietnam. Cùng với đó, bà Hoàng Thị Kim Dung (Giám đốc quốc gia Genesia Ventures) phụ trách mảng đổi mới sáng tạo và start-up; bà Nguyễn Nam Phương-Oxford (chuyên gia phiên dịch cao cấp) cố vấn mảng học tập và đối ngoại.

Sự xuất hiện của House of Future được giới chuyên môn nhận xét là bước đệm chiến lược cần thiết. Đánh giá về dự án, cố vấn cao cấp Hoàng Thị Kim Dung nhìn nhận đây là khoản đầu tư đầy tham vọng, minh chứng cho cam kết luôn muốn tiên phong dẫn dắt thị trường của đội ngũ lãnh đạo Điện Máy Xanh.

Theo bà Dung, House of Future giải quyết trọn vẹn bài toán mang thiết bị tân tiến đến tay người tiêu dùng hiệu quả nhất, giúp người Việt được trải nghiệm sớm thay vì phải chờ đợi hàng năm trời. Đặc biệt, không gian này còn mang sứ mệnh quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp nội địa.

"Bài toán cốt lõi của House of Future không chỉ là tạo ra không gian trải nghiệm để xóa bỏ rào cản tiếp cận công nghệ mới. Sứ mệnh lớn hơn của dự án là chắp cánh cho chất xám của người Việt", bà Dung nhận định.

Không dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần, doanh nghiệp từng bước chuyển mình thành cầu nối đưa người Việt bắt nhịp cùng xu hướng công nghệ toàn cầu.

Đồng quan điểm về tính thiết thực của dự án, ông Đỗ Tiến Sĩ, cố vấn cao cấp quản trị và công nghệ, khẳng định quyết định tiến vào mảng AI và Robotics thời điểm hiện tại là kịp thời và sáng suốt. Ông đánh giá lợi thế cạnh tranh lớn nhất của hệ thống là mạng lưới kết nối sâu rộng với tập đoàn công nghệ toàn cầu, giúp rút ngắn tối đa thời gian đưa sản phẩm về thị trường nội địa để phục vụ người tiêu dùng ở mức ngang bằng thế giới.

“Chúng ta không nên xa rời thực tế mà chỉ mộng mơ về điều xa xôi. Tương lai ở đây là công nghệ mà thế giới đang áp dụng, ví dụ quản gia AI hay tủ lạnh có khả năng tự động lên thực đơn và đặt hàng. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa tiện ích đó vào thực tế đời sống để giải phóng sức lao động cho con người”, ông Sĩ nhấn mạnh.

Việc đưa sản phẩm công nghệ hiện đại vào đời sống thực tế đòi hỏi quá trình giáo dục thị trường bài bản thông qua điểm chạm vật lý trực quan.

Việc công khai dàn nhân sự đủ tầm vóc ngay tại sự kiện quan trọng của DMX cho thấy dự án được vận hành ở cấp cao. Bên cạnh hội đồng kiến tạo là những nhân sự sâu sát với dự án, ban cố vấn cao cấp gồm tên tuổi lớn trong những lĩnh vực của mình. Đây là nền tảng vững chắc đưa House of Future từ ý tưởng trở thành động lực thiết thực, góp phần tạo nên tương lai bền vững cho nhà bán lẻ trong kỷ nguyên tiêu dùng mới.