Bám sát yêu cầu, đặc điểm nhiệm vụ, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo siết chặt nguyên tắc, phát huy tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm”, khơi thông dân chủ trong sinh hoạt lãnh đạo. Mọi chủ trương, giải pháp lãnh đạo, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đều được thảo luận dân chủ, công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng như: Trực tiếp tại các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hoặc linh hoạt trong các buổi sinh hoạt cơ quan, khoa, đơn vị; qua đó phát huy trí tuệ tập thể, tránh tình trạng độc đoán, chuyên quyền hoặc áp đặt ý chí cá nhân của người chủ trì.

Phát triển Đảng trong học viên được Trường Sĩ quan Pháo binh quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Ảnh: VŨ ĐỒNG

Điểm nổi bật trong sinh hoạt lãnh đạo tại Đảng bộ nhà trường là phát huy tinh thần “dám chịu trách nhiệm” trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách rõ ràng, cụ thể. Sau khi tập thể thống nhất quyết nghị, các cấp ủy và chi bộ tiến hành phân công, giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên, đảng viên phụ trách triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); bảo đảm quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, phải phát huy tinh thần “dám chịu trách nhiệm” trước tập thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mặt công tác được phân công, phụ trách, kiên quyết không đùn đẩy, né tránh khi gặp khó khăn; đồng thời, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Trong sinh hoạt học tập, các cấp ủy, chi bộ đột phá đổi mới theo từng chuyên đề, tháo gỡ “điểm nghẽn” và thúc đẩy tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám đổi mới, sáng tạo”. Các buổi sinh hoạt học tập không chỉ dừng lại ở việc phổ biến, quán triệt văn bản đơn điệu, mà được vận dụng sáng tạo, sát với thực tiễn nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học và những vấn đề thực tiễn đặt ra. Qua đó, trực tiếp nâng cao nhận thức, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các cấp ủy, chi bộ đã chủ động lựa chọn những chuyên đề mang tính thời sự cao, chạm đúng “điểm nghẽn”, khâu yếu, mặt yếu thực tế tại cơ quan, khoa, đơn vị để đưa ra sinh hoạt. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt học tập không đi theo lối mòn khô cứng hay hình thức, mà đã thu hút sự tham gia sôi nổi và phát huy được tinh thần “dám nghĩ, dám nói” trong thảo luận của cán bộ, đảng viên. Nhiều chủ đề thiết thực đã được triển khai rộng rãi, mang lại hiệu quả rõ rệt như: “Giải pháp chống bệnh thành tích trong thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập”; “Nâng cao chất lượng bài giảng lý luận chính trị gắn với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị cơ sở”; “Phương pháp quản lý, nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội trong kỷ nguyên số”; “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên trẻ”; “Phát triển đảng trong chi bộ học viên”...

Đối với sinh hoạt tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, chi bộ đã mở rộng dân chủ, thẳng thắn “dám nói” trên tinh thần giữ vững kỷ cương, tình đồng chí, đồng đội giúp nhau cùng tiến bộ. Đảng ủy nhà trường tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ khắc phục triệt để tình trạng sinh hoạt xuôi chiều, ngại va chạm, ngại góp ý hoặc “dễ người dễ ta”. Cấp ủy viên và đảng viên được khuyến khích tinh thần “dám nói” với phương châm “nói thẳng, nói thật, nói rõ vấn đề”, tự soi, tự sửa, công tâm chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đồng chí, đồng đội trên tinh thần xây dựng. “Dám nói” được coi là một trong những thước đo để đánh giá chất lượng sinh hoạt và năng lực, thái độ trách nhiệm của từng đảng viên. Lấy việc xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh và rèn luyện đội ngũ đảng viên làm mục tiêu cao nhất.

Nhằm khắc phục biểu hiện khiên cưỡng, hình thức và không khí căng thẳng trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, chi bộ đổi mới phương pháp duy trì sinh hoạt theo hướng gợi mở dân chủ và thái độ khách quan. Các buổi sinh hoạt tự phê bình và phê bình trở nên cởi mở, chân thành nhưng vẫn giữ vững tính kỷ luật, kỷ cương và quy định của Điều lệ Đảng, tuyệt đối không có biểu hiện lợi dụng dân chủ để gây chia rẽ, mất đoàn kết. Tinh thần “dám nói” gắn liền với “dám đương đầu với khó khăn, thử thách” đã giúp các cấp ủy, chi bộ sớm phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng từ cơ sở.

Từ những đổi mới thực chất, hiệu quả trong sinh hoạt đảng, vai trò, năng lực, uy tín của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh được nâng lên rõ rệt; chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị ngày càng tiến bộ, vững chắc. Cấp ủy, chi bộ thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy và luôn tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên cống hiến, thử nghiệm các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực.