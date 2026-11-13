Dân chủ tạo đồng thuận

Tuyến đường Pàn Lại - Lục Tát, thôn Bản Héc, xã Cao Lộc trước đây là đường đất, đi lại khó khăn, nhất là vào những ngày mưa. Trước thực tế đó, sau khảo sát, cấp có thẩm quyền đã triển khai hỗ trợ xây dựng tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công trình được khởi công từ tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027, với thiết kế dài hơn 1,1 km, rộng 3 m.

Thành viên Ban công tác Mặt trận thôn Bản Héc, xã Cao Lộc giám sát việc thi công tuyến đường Pàn Lại - Lục Tát

Ông Hứa Văn Vạn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bản Héc, xã Cao Lộc cho biết: Dự án ảnh hưởng đến 14 hộ dân. Trước khi triển khai, Ban công tác Mặt trận thôn đã tổ chức họp, lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương, phương án thiết kế và công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, 100% hộ dân bị ảnh hưởng nhất trí, đồng thuận hiến đất xây dựng công trình. Trong quá trình thi công, các thành viên Ban công tác Mặt trận và người dân trong thôn thường xuyên tham gia giám sát, nhất là việc bảo đảm đúng thiết kế, chủng loại vật liệu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng công trình.

Tại xã Tân Thành, từ năm 2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư và các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành giám sát 6 dự án làm đường bê tông ngõ xóm, với tổng chiều dài 4 km. Qua giám sát, các đơn vị đã phát hiện, kiến nghị khắc phục một số sai sót liên quan đến chất lượng vật liệu và tiến độ thi công, góp phần bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân.

Ông Ngô Ngọc Thuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành cho biết: Để thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, cùng với giám sát các công trình dân sinh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và ban công tác mặt trận ở các khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, tham gia bàn bạc, quyết định những công việc chung của cộng đồng. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Từ những cách làm cụ thể tại cơ sở, có thể thấy việc thực hiện dân chủ ngày càng được MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng. Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, toàn tỉnh đã thực hiện 150 cuộc giám sát đối với các công trình, dự án và những nội dung thuộc phạm vi, thẩm quyền. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, quản lý các khoản đóng góp, thực hiện chế độ, chính sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng và giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Bên cạnh việc tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc, giám sát các công trình, dự án, MTTQ còn phát huy vai trò tham gia góp ý, phản biện đối với các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến cộng đồng. Qua đó, kịp thời tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cấp, ngành xem xét, giải quyết, góp phần thực hiện dân chủ thực chất, tạo đồng thuận và củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân được MTTQ các cấp thực hiện thông qua nhiều hình thức như: tiếp xúc cử tri, gặp gỡ trực tiếp, phản biện xã hội và mô hình “Tháng nghe dân nói”. Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tổ chức trên 100 cuộc “Tháng nghe dân nói”; phản biện xã hội đối với gần 160 dự thảo văn bản của chính quyền cùng cấp; phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc cử tri. Qua đó, các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý, trong tháng 10/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Qua lấy ý kiến, Ban Thường trực ghi nhận 17.091 lượt phiếu trực tuyến và 32 lượt ý kiến phát biểu và 239 phiếu góp ý trực tiếp tại các hội nghị. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ dự án, đồng thời đóng góp về phương án tổng thể, công năng sử dụng, cảnh quan và giao thông kết nối. Các ý kiến được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện đầy đủ, thực chất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.