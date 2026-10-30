Dân chủ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể

Xã Quảng Tín tổ chức đối thoại với người dân về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Lắng nghe dân, tạo đồng thuận

Trước khi triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm xã, hạng mục Khu công viên hồ Đắk Mâm, UBND xã Krông Nô tổ chức gặp gỡ, thông tin về dự án và lấy ý kiến các hộ dân có đất trong phạm vi thực hiện. Qua trao đổi, đa số hộ dân đồng thuận với chủ trương, đồng thời đề nghị việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phải thực hiện đúng quy định.

Lắng nghe ý kiến người dân, ông Huỳnh Long Quốc - Chủ tịch UBND xã Krông Nô yêu cầu các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án bồi thường công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân phối hợp trong quá trình khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất. Việc trao đổi trước khi triển khai dự án giúp người dân nắm rõ chủ trương, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền ghi nhận, xem xét các ý kiến phát sinh.

Tại xã Quảng Tín, hội nghị đối thoại về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh do địa phương tổ chức ghi nhận 28 ý kiến của người dân. Các ý kiến tập trung vào quy hoạch, đất công, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, giao thông, điện và những vấn đề dân sinh. Những nội dung thuộc thẩm quyền được đại diện địa phương, cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp; các vấn đề cần tiếp tục rà soát, nhất là tính pháp lý của một số khu đất và phương án trữ nước phục vụ sản xuất trong mùa khô, được giao xem xét, báo cáo kết quả xử lý trong tháng 10/2026.

Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại, nhiều hộ dân ở xã Krông Nô đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, chủ động khắc phục hậu quả

Thực tiễn tại Krông Nô và Quảng Tín cho thấy, phát huy dân chủ ở cơ sở bắt đầu từ việc tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý, bày tỏ nguyện vọng về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống. Điều quan trọng là các ý kiến phải được tiếp thu, xem xét; những vấn đề chưa thể giải quyết ngay cần được thông tin rõ về hướng xử lý.

Để tiếng nói của dân được tiếp thu

Tại buổi làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò của dân chủ ở cơ sở trong tạo đồng thuận, huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự. Trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, thực hiện dân chủ còn gắn với công khai, minh bạch, cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Ủy ban MTTQ xã Đắk Song tổ chức diễn đàn "Lắng nghe dân nói" nhằm tạo điều kiện để Nhân dân được trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và kiến nghị tới các cấp ủy, chính quyền cùng các cơ quan chức năng

Để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở. Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập hợp, phản ánh hàng ngàn ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; tổ chức 356 hoạt động giám sát, 49 hội nghị phản biện xã hội, 111 diễn đàn “Tháng nghe dân nói” và phối hợp tổ chức 74 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Ở cấp xã, MTTQ thực hiện 281 cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó gửi 248 kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền.

Phát huy dân chủ ở cơ sở không chỉ dừng ở việc tạo điều kiện để người dân bày tỏ nguyện vọng, mà quan trọng hơn là bảo đảm những ý kiến, kiến nghị chính đáng được tiếp thu và giải quyết bằng những việc làm cụ thể. Khi quyền làm chủ của Nhân dân đi đôi với trách nhiệm giải trình của chính quyền, dân chủ mới thực sự đi vào đời sống, trở thành nền tảng củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và huy động sức dân trong phát triển địa phương.