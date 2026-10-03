'Dân chơi' khỉ đột nhập cửa hàng, tự khui vodka uống say khướt rồi lăn ra ngủ

Sự việc hy hữu xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ uống có cồn ở thành phố Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ. Sự xuất hiện bất ngờ của "vị khách không mời" khiến nhân viên và khách mua hàng tại đây vô cùng kinh ngạc.

Thấy con vật tiến vào, các nhân viên ban đầu tìm cách xua đuổi, thậm chí chủ động cho ăn bánh quy nhằm đánh lạc hướng để đưa nó ra ngoài. Tuy nhiên, con khỉ nhất quyết không rời đi mà tiến thẳng đến khu vực trưng bày, thản nhiên lấy một chai vodka rồi tự bật nắp thưởng thức.

Những người chứng kiến cho biết, con khỉ đã uống khoảng nửa chai rượu trước khi có biểu hiện say xỉn. Ngay sau đó, nó bò lên một thùng carton trong cửa hàng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Theo chủ cửa hàng và người dân địa phương, con khỉ này đã xuất hiện quanh khu vực vài ngày trước đó và từng nhiều lần được nhìn thấy đang liếm phần rượu dư thừa trong các vỏ chai vứt bỏ.

Trong khi hoạt động mua bán xung quanh vẫn diễn ra bình thường, hình ảnh con khỉ nằm ngủ say khướt ngay giữa cửa hàng đã thu hút sự tò mò của đông đảo người dân. Nhiều người nhanh tay dùng điện thoại ghi lại vụ việc và chia sẻ lên mạng xã hội, tạo nên một đoạn video gây sốt cộng đồng mạng.