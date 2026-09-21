Dân chơi Gia Lai chi 120 triệu độ Honda Cub 125 thành bản đen tuyền huyền bí

Honda Super Cub 125 là mẫu xe mang kiểu dáng đặc trưng của dòng Cub, kết hợp những đường nét cổ điển với các chi tiết hiện đại.

So với những mẫu Cub phổ thông trước đây, Super Cub 125 được hoàn thiện theo hướng cao cấp hơn, phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích thiết kế hoài cổ nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe có diện mạo hiện đại. Bên cạnh việc sử dụng nguyên bản, mẫu xe này còn được nhiều người chơi lựa chọn để thực hiện các bản độ theo sở thích cá nhân.

Với những người theo đuổi phong cách chơi xe cá nhân hoá, quá trình dọn xe không chỉ dừng lại ở việc thay đổi màu sơn hay bổ sung phụ kiện trang trí.

Các chi tiết như hệ thống phanh, giảm xóc, tay thắng, yên xe và những món đồ hoàn thiện nhỏ cũng được chú trọng nhằm tạo ra tổng thể thống nhất.

Chiếc Honda Super Cub 125 của anh Nguyễn Lên Nguyên Bảo (Gia Lai) được thực hiện theo hướng này, tập trung vào tông màu tối và những món đồ có giá trị cao.

Honda Cub 125 phiên bản đen tuyền huyền bí.

Trao đổi với PV Xe VietNamNet, chủ xe cho biết, nguyên bản, chiếc xe sở hữu màu xanh mực. Sau khi được dọn lại, phần lớn các chi tiết ngoại thất được chuyển sang màu đen, tạo nên diện mạo đen tuyền khá bí ẩn.

Chủ xe lựa chọn cách phối carbon fiber nhám trên một số bộ phận, tạo sự khác biệt về bề mặt giữa các chi tiết đen bóng và đen nhám. Cách phối này giúp chiếc xe không bị đơn điệu dù sử dụng tông màu chủ đạo tối.

Phần yên xe nguyên bản cũng được làm lại da theo thiết kế riêng. Bề mặt yên có các đường chỉ và họa tiết trang trí, tạo điểm nhấn khi kết hợp với phần thân xe màu đen.

Đáng chú ý, bộ tem ghép trên xe được thiết kế theo phong cách riêng, chất liệu chrome theo chữ được thêu ở yên xe. Những chi tiết này được phối theo hướng vừa đủ, không làm mất đi kiểu dáng đặc trưng của Honda Super Cub 125.

Hàng loạt đồ hiệu đắt đỏ được trang bị lên xe.

Bản độ này cũng nổi bật với hệ thống phanh và giảm xóc trang bị hàng hiệu đắt đỏ. Ở phía trước, xe được lắp heo phanh Brembo Billet kết hợp với đĩa thắng Sunstar. Cụm phanh có màu sắc và thiết kế nổi bật trên nền bánh xe màu đen, đồng thời tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Chủ nhân cũng nâng cấp dây dầu thắng 128 và tay thắng CNC, thay thế các chi tiết nguyên bản bằng những món phụ kiện được lựa chọn theo phong cách riêng.

Bên cạnh đó, chiếc Cub 125 sử dụng phuộc Öhlins TTX ở phía sau. Đây là một trong những món đồ có giá trị đáng chú ý trên bản độ, được bố trí lộ ra bên ngoài và dễ dàng quan sát từ hai bên thân xe. Bộ phuộc màu vàng tạo sự tương phản với phần thân xe đen tuyền, đồng thời khiến khu vực phía sau trở nên nổi bật hơn.

Ngoài các món đồ chính, xe còn được hoàn thiện bằng loạt ốc tintan màu sắc nổi bật. Những chi tiết nhỏ này xuất hiện tại các vị trí trên thân xe, hệ thống phanh và cụm máy, góp phần tạo điểm nhấn trên tổng thể vốn sử dụng màu đen làm chủ đạo. Việc phối các chi tiết kim loại, carbon fiber nhám và phụ kiện CNC giúp chiếc Super Cub 125 có diện mạo khác biệt so với xe nguyên bản.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Lê Nguyên Bảo, anh đã mua chiếc Honda Super Cub 125 đời 2019 này từ trước với giá khoảng 100 triệu đồng. Sau đó, chủ xe tiếp tục đầu tư cho quá trình dọn và nâng cấp các bộ phận. Tổng chi phí thực hiện bản độ được anh ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Anh Bảo cho biết biển số đang được gắn trên xe là biển số anh đã sưu tầm từ trước. Ngoài sở thích chơi xe, chủ nhân còn chuyên sưu tầm những biển số đẹp tại Gia Lai. Vì vậy, biển số trên chiếc Super Cub 125 không phải món đồ được tìm mua riêng trong quá trình dọn xe mà thuộc bộ sưu tầm có sẵn của anh.

Nguồn ảnh: Tài Smile

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