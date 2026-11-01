Dàn Chị Đẹp, Em Xinh góp mặt tại đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Chị Đẹp Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ hoạt động lâu năm của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn tham gia diễn xuất, các chương trình truyền hình thực tế và từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng ghi dấu ấn với những ca khúc như Một Vòng Trái Đất, Người Vô Hình, Sắc Môi Em Hồng... Nữ ca sĩ được biết đến với phong cách trình diễn sôi động, chú trọng vũ đạo và hình ảnh sân khấu. Sau thời gian tập trung cho gia đình, diễn xuất và các chương trình truyền hình, Minh Hằng trở lại hoạt động âm nhạc với những dự án mới.

Cùng xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ là Văn Mai Hương. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 với danh hiệu Á quân, nữ ca sĩ từng bước xây dựng vị trí trong thị trường nhạc Việt qua nhiều sản phẩm được khán giả đón nhận.

Những năm gần đây, Văn Mai Hương liên tục ghi dấu ấn với các ca khúc như Hương, Mưa Tháng Sáu, Đại Minh Tinh, Cầu Hôn... Các sản phẩm của Văn Mai Hương khai thác nhiều màu sắc âm nhạc, từ những bản Ballad giàu cảm xúc đến Pop hiện đại.

Cuối năm 2025, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Giai Nhân, tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ, nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền. Album gồm 9 ca khúc, khai thác những trải nghiệm trong tình yêu và hành trình trưởng thành của người phụ nữ.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 còn có sự tham gia của Em Xinh MAIQUINN, giọng ca được khán giả trẻ chú ý sau chương trình Em Xinh "Say Hi".

MAIQUINN từng giành danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2017. Nữ ca sĩ được biết đến với chất giọng nội lực, khả năng xử lý những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và phong cách âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Sự xuất hiện trong chương trình Em Xinh "Say Hi" giúp MAIQUINN tiếp cận thêm nhóm khán giả trẻ.

Một gương mặt khác được công bố là Minh Ngọc, nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian, đặc biệt là quan họ.

Minh Ngọc từng giành danh hiệu Quán quân Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa 2, sau đó tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với định hướng gắn bó cùng âm nhạc truyền thống, cô được khán giả yêu mến gọi là "ngọc nữ Quan họ".

Năm 2025, Minh Ngọc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á tổ chức ở Singapore. Thành tích này đánh dấu thêm một bước trong hành trình theo đuổi âm nhạc của nữ ca sĩ trẻ.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, tâm điểm của đêm Chung kết vẫn là hành trình tranh tài của 25 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Các người đẹp sẽ tiếp tục thể hiện nhan sắc, kỹ năng trình diễn, trí tuệ và bản lĩnh để chinh phục danh hiệu cao nhất.