Dẫn 'Cha và con gái', MC Ninh Loan xúc động nhớ những ký ức về bố

Khi tiếng gọi tình thân vượt qua giới hạn của những trang viết

Đến với Lễ tổng kết của một cuộc thi mang đậm mạch nguồn cảm xúc gia đình như “Cha và con gái”, Ninh Loan chia sẻ rằng cô nhận lời ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm ngõ ý nghĩa chương trình. Đối với cô, đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện tổng kết văn chương, mà là một không gian thiêng liêng để tôn vinh tình phụ tử vốn sâu sắc nhưng đôi khi lại ít khi được thổ lộ thành lời.

"Tình cảm giữa cha và con gái đôi khi rất sâu sắc nhưng lại ít khi được nói thành lời. Loan nghĩ đây không chỉ là một chương trình để dẫn, mà còn là một dịp để mọi người được nhìn lại, được trân trọng hơn tình yêu của mỗi người cha dành cho con cái của mình," nữ MC bộc bạch.

Đặc biệt hơn cả, đằng sau sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh trên sân khấu ấy là một khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn cô. Bố của Ninh Loan đã đi xa, và chính những ký ức thương yêu ấy đã thôi thúc cô góp một phần nhỏ bé để cùng Tạp chí Gia đình Việt Nam lan tỏa những câu chuyện, những nỗi lòng của những người con hướng về cha mình một cách chân thành nhất.

Giữ trọn sự chân thành cho những miền cảm xúc sâu thẳm

Là một người năng nổ trong các chương trình xã hội, từ thiện và cộng đồng, Ninh Loan luôn hiểu rằng mỗi sân khấu mang tính nhân văn đều đòi hỏi một "tần số" kết nối riêng biệt. Cô quan niệm, việc chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản hay phong thái là chưa đủ; điều cốt lõi nhất đối với một người dẫn chương trình chính là sự thấu cảm.

"Với những chương trình như thế này, ngoài việc chuẩn bị kỹ về nội dung, kịch bản và cách dẫn, Loan nghĩ điều quan trọng nhất là một trái tim giàu cảm xúc. Mình phải thật sự hiểu câu chuyện, hiểu thông điệp của chương trình để khi đứng trên sân khấu, mình không chỉ đọc lời dẫn mà có thể truyền được cảm xúc đến khán giả."

Cô luôn ưu tiên giữ cho mình sự tự nhiên mộc mạc, bởi những câu chuyện về tình thân khi được kể bằng sự chân thành sẽ là chiếc cầu nối ngắn nhất chạm đến trái tim người nghe.

"Con gái rượu" của bố và những lời thương chưa kịp ngỏ

Nhắc về tuổi thơ, người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường bỗng hóa thành một cô bé đầy bé nhỏ và hoài niệm. Sinh ra trong một gia đình bình thường, tuổi thơ của Ninh Loan được bố cưng chiều hết mực, luôn được gọi là "con gái rượu" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lớn lên, người cha ấy vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tôn trọng, lắng nghe và ủng hộ cô trong mọi ngã rẽ cuộc đời.

Giờ đây, chuẩn bị cho sân khấu của Lễ tổng kết “Cha và con gái” – nơi quy tụ hàng trăm tác phẩm đong đầy nước mắt và tình cảm gia đình, khi được hỏi về điều muốn gửi gắm đến người cha đã khuất, Ninh Loan nghẹn ngào:

"Con chưa bao giờ có cơ hội được nói ra câu 'Con yêu bố'. Nhưng đến giờ con đã có thể nói rằng: 'Ở trên cao, bố hãy luôn tự hào về con, bố nhé!'."

Ninh Loan chia sẻ hình ảnh ghép bằng công nghệ AI của nữ MC ngày nhỏ và bố ở độ tuổi lúc ra đi. "Bố thì đã mãi mãi dừng lại ở dáng hình đó, còn con giờ đã trưởng thành hơn" - MC Ninh Loan tâm sự.

Với giọng dẫn truyền cảm, sự tinh tế của một nữ MC giàu trải nghiệm và trái tim luôn hướng về các giá trị xã hội nhân văn, sự xuất hiện của MC Ninh Loan tại Lễ tổng kết Cuộc thi viết “Cha và con gái” hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây lắng đọng, khơi gợi và nuôi dưỡng những mạch nguồn yêu thương sâu kín nhất trong mỗi gia đình Việt.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026 sẽ được tổ chức vào chiều 29/9 tại Trường Đại học Hà Nội.

MC Ninh Loan:

- Founder & CEO Le Bonheur, một thương hiệu thời trang dành cho phụ nữ hiện đại. - Founder LT Academy - Thành viên Hội đồng Thẩm định và Tư vấn Whose Chance “Cơ hội cho ai” - Chương trình Truyền hình thực tế số 1 về việc làm được phát sóng trên kênh VTV3.