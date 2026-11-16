Đàn cầy mangut hơn 20 con hợp sức tấn công trăn, cảnh tượng hiếm gặp được camera ghi lại

Theo Latest Sightings, sự việc xảy ra tại công viên Marloth ở Nam Phi. Du khách Pierre Nel cùng vợ đang ở trong khu vực thì nghe thấy những tiếng kêu rít và gầm gừ bất thường giữa màn đêm yên tĩnh.

Khoảnh khắc hơn 20 con cầy mangut hợp sức tấn công một con trăn tại công viên Marloth, Nam Phi. Nguồn: Latest Sightings

Tò mò trước âm thanh lạ, hai người dùng đèn điện thoại chiếu sáng để tìm hiểu. Trước mắt họ là cảnh tượng hiếm gặp: Hơn 20 con cầy mangut đang tập trung quanh một con trăn, liên tục lao tới tấn công.

Đàn cầy mangut phối hợp bao vây con trăn từ nhiều phía. Một số con áp sát, cắn vào cơ thể đối thủ, trong khi những con khác liên tục di chuyển xung quanh, khiến con trăn khó tìm được đường thoát.

Dù có kích thước lớn hơn từng con cầy mangut, con trăn gần như không thể phản công trước số lượng đối thủ áp đảo. Nó chủ yếu nằm chịu đòn, tìm cách di chuyển để thoát khỏi vòng vây.

Đàn cầy mangut tấn công con trăn nhằm bảo vệ những con non. Trăn là một trong những loài săn mồi có thể gây nguy hiểm cho cầy mangut nhỏ, vì vậy cả đàn có thể hợp sức chống trả khi phát hiện mối đe dọa.

Cầy mangut là loài động vật có vú nhỏ, nổi tiếng với khả năng di chuyển nhanh nhẹn và phản ứng linh hoạt khi đối đầu với rắn. Một số loài sống thành đàn, có tập tính phối hợp để tự vệ và bảo vệ các thành viên trong nhóm.

Cuộc chạm trán tại công viên Marloth cho thấy lợi thế về số lượng có thể giúp những động vật nhỏ bé chống lại kẻ săn mồi lớn hơn.