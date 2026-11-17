Sông Lam Nghệ An thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay với chuỗi 7 trận bất bại. Ảnh: SLNA FC.

Sau 7 vòng đấu V.League 2026/27, Sông Lam Nghệ An (SLNA) là đội duy nhất chưa thua. Ba chiến thắng, 4 trận hòa đưa thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tích cực của đội bóng từng nhiều mùa giải phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng.

Một trong những điểm đáng chú ý ở SLNA mùa này là độ tuổi trung bình của đội hình chỉ khoảng 20,9, thuộc nhóm trẻ nhất giải. Trong danh sách thi đấu của đội chủ sân Vinh mùa này có tới 17 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Dù phần lớn lực lượng tuổi còn trẻ nhưng các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn không hề tỏ ra non nớt khi bước vào những trận đấu lớn. Họ chơi tự tin, chủ động và sẵn sàng tạo bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Dàn cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" của SLNA đang thi đấu vô cùng thăng hoa. Ảnh: SLNA FC.

Chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy là minh chứng rõ nét. Trước đội bóng giàu kinh nghiệm, SLNA không chọn cách đá phòng ngự co cụm mà chủ động tổ chức tấn công. Nguyễn Quang Vinh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp phần giúp đội khách giành chiến thắng cách biệt.

Đến cuộc đối đầu đương kim vô địch Công an Hà Nội, SLNA tiếp tục thể hiện bản lĩnh. Dù phải thi đấu thiếu người từ phút 77, đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ được tỷ số hòa 1-1. Những kết quả ấy cho thấy các cầu thủ trẻ SLNA không chỉ có nhiệt huyết mà còn đủ tự tin để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu.

Màn trình diễn hiện tại là kết quả từ hướng đi mà SLNA kiên trì theo đuổi trong nhiều mùa giải. Từ mùa giải 2023/2024, SLNA đã đưa lên đội một những cầu thủ chỉ mới 17 – 19 tuổi như: Cao Văn Bình (2005), Lê Nguyên Hoàng (2005), Nguyễn Quang Vinh (2005), Lê Văn Quý (2004), Lê Đình Long Vũ (2006), Bùi Thanh Đức (2006) và Phan Văn Thành (2006).

Được đôn lên đội một khi 17 -19 tuổi, các cầu thủ SLNA đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: SLNA FC.

Trao cơ hội cho những cầu thủ còn rất trẻ cũng đồng nghĩa với việc SLNA chấp nhận những rủi ro nhất định. Ở độ tuổi này, họ khó tránh khỏi sai sót khi phải đối đầu với các đàn anh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, thay vì để những tài năng này chờ đợi trên ghế dự bị, đội bóng xứ Nghệ chọn cách để họ tích lũy kinh nghiệm qua từng trận đấu. Những lần được ra sân, cọ xát với các đối thủ tại V.League đã giúp họ trưởng thành qua từng mùa giải, từ những cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm trở thành các nhân tố quan trọng của đội bóng.

Hiệu quả của cách làm này được thể hiện rõ trong đội hình SLNA hiện tại. Ở tuổi 20-22, nhiều cầu thủ từng được đôn lên đội một từ rất sớm nay đã giữ những vị trí quan trọng trong đội hình.

Không chỉ khẳng định mình tại CLB, nhiều cầu thủ còn được triệu tập lên các đội tuyển. Nguyễn Quang Vinh được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam trong tháng 11/2026. Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Lê Đình Long Vũ và Bùi Thanh Đức cũng từng góp mặt trong các đội tuyển trẻ. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của các cầu thủ, đồng thời cho thấy SLNA đang tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá Việt Nam.

Nhiều cầu thủ trẻ SLNA được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và các đội trẻ quốc gia. Ảnh: Internet.

Câu chuyện của SLNA đặt ra một góc nhìn khác về việc sử dụng cầu thủ trẻ tại V.League. Áp lực thành tích khiến nhiều CLB vẫn ưu tiên những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi, trong khi các tài năng trẻ ít có cơ hội ra sân. Từ những cầu thủ được đôn lên đội một khi mới 17-18 tuổi đến tập thể đang nằm trong nhóm đầu V.League, SLNA cho thấy giá trị của sự kiên nhẫn và niềm tin vào thế hệ kế cận.

Đôi khi, điều một tài năng trẻ cần nhất chỉ là một HLV dám đặt niềm tin và một CLB sẵn sàng cho họ bước ra sân. Đó cũng là điều mà nhiều đội bóng V.League nên nhìn lại.