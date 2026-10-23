Dàn cầu thủ càn quét Champions League với Dior, Louis Vuitton

Ngày 21/10, đối đầu với Barcelona tại Champions League, các cầu thủ PSG thu hút sự chú ý với những bộ suit may đo của Dior. Thiết kế gồm áo khoác và quần âu theo phom dáng cổ điển, phối cùng sơ mi trắng. Một số cầu thủ hoàn thiện trang phục bằng cà vạt, trong khi những người khác chọn phong cách tối giản với hàng cúc sơ mi cài kín đến cổ. Sự kết hợp giữa phom dáng truyền thống và cách phối đồ linh hoạt giúp trang phục giữ được nét thanh lịch mà không tạo cảm giác cứng nhắc. Ảnh: PSG.

Các cầu thủ Barcelona xuất hiện trong bộ sưu tập mới của AMIRI với suit xám than kẻ sọc, thiết kế hai hàng khuy và ve áo nhọn bản rộng. Sơ mi trắng kẻ sọc mảnh cùng cà vạt tím đậm tạo điểm nhấn trên nền trang phục trầm màu. Túi du lịch da đen và sneaker trắng hoàn thiện diện mạo, cân bằng nét lịch lãm của suit may đo với tinh thần phóng khoáng đương đại. Ảnh: Barcelona.

Tại Anfield ngày 21/10, các cầu thủ Liverpool xuất hiện trong bộ sưu tập Thu 2026 của Tommy Hilfiger với loạt trang phục đa dạng, từ áo len cổ lọ trắng, áo khoác kẻ ô, suit kẻ sọc đến áo khoác màu camel và áo da. Sự kết hợp giữa phom dáng may đo, bảng màu tương phản và chất liệu phong phú mang đến diện mạo lịch lãm nhưng vẫn phóng khoáng cho đội bóng Anh trước giờ bóng lăn. Ảnh: Liverpool.

Trong chiến thắng bùng nổ 4-1 trước Manchester United ngày 22/10, các cầu thủ Como xuất hiện với bộ suit may đo từ thương hiệu Brioni. Một thiết kế mang sắc be nhạt với hàng khuy kép, ve áo nhọn bản rộng được phối cùng sơ mi trắng và cà vạt tối màu, thiết kế khác nổi bật với tông xanh navy, đen tạo diện mạo chỉn chu, đậm chất cổ điển. Phom dáng thanh lịch cùng cách phối màu tiết chế giúp trang phục giữ được nét sang trọng mà không phô trương. Ảnh: Como 1907.

Real Madrid kết hợp cùng Louis Vuitton trong những tạo hình mang tinh thần thể thao đương đại tại trận đấu ngày 22/10. Áo khoác thể thao trắng phối xanh cổ vịt, điểm các đường sọc đặc trưng của adidas và chi tiết đỏ, đi cùng quần đồng bộ. Túi du lịch họa tiết monogram nâu kinh điển của Louis Vuitton trở thành điểm nhấn, kết nối trang phục năng động với dấu ấn xa xỉ của nhà mốt Pháp. Ảnh: Real Madrid.

Manchester City lựa chọn phong cách đương đại với trang phục từ CP Company tại trận đấu ngày 21/10. Áo khoác tối màu có phom rộng, phối cùng áo polo đen và quần dài đồng bộ, tạo nên tổng thể tối giản, khỏe khoắn. Bảng màu trầm cùng thiết kế thiên về tính ứng dụng mang đến diện mạo hiện đại, thoải mái cho các cầu thủ trước giờ thi đấu. Ảnh: Manchester City.