Dàn cast 'Ngày Con Còn Mẹ' lộ diện, Hồng Đào gây chú ý

Phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ vừa chính thức công bố dàn cast đầy đủ, quy tụ nhiều diễn viên được khán giả yêu thích như Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Quỳnh Lương, Nguyên Thảo và Huy Anh. Đáng chú ý, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có mối quan hệ nhiều khúc mắc với con gái Mây do Phương Anh Đào thủ vai.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào vào vai Mây, cô gái lớn lên với nhiều mặc cảm và tổn thương vì luôn cho rằng mẹ chỉ dành tình yêu thương, sự quan tâm cho anh trai Pháo. Những suy nghĩ tích tụ qua năm tháng khiến Mây ngày càng xa cách mẹ, đồng thời thường xuyên xảy ra tranh cãi với các thành viên trong gia đình. Đối với cô, sự thiên vị của mẹ không đơn thuần là những câu chuyện nhỏ trong sinh hoạt thường ngày mà còn trở thành nút thắt ảnh hưởng đến cách nhìn nhận tình thân.

Hồng Đào và Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Đảm nhận vai bà Tím, Hồng Đào là một trong những cái tên được chú ý trong dàn diễn viên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các vai diễn có chiều sâu tâm lý, đặc biệt là những nhân vật phụ nữ gắn với câu chuyện gia đình. Việc Hồng Đào trở lại màn ảnh rộng với hình tượng người mẹ trong Ngày Con Còn Mẹ được kỳ vọng mang đến những lát cắt cảm xúc đáng chú ý.

Bên cạnh hai nhân vật trung tâm, Ma Ran Đô đảm nhận vai Lai, bạn trai của Mây. Nhân vật này xuất hiện trong câu chuyện tình cảm và đời sống của nữ chính, góp phần mở rộng những mối quan hệ xung quanh cô. Trong khi đó, Quỳnh Lương vào vai Mai, một nhân vật khác thuộc tuyến câu chuyện của bộ phim.

Dàn cast Ngày Con Còn Mẹ còn có Nguyên Thảo trong vai Ly, chị dâu của Mây, và Huy Anh đảm nhận vai Pháo, anh trai của nữ chính. Đây là những nhân vật có mối liên hệ trực tiếp với gia đình bà Tím, tạo nên bức tranh về những khác biệt trong suy nghĩ, tình cảm và cách mỗi người đối diện với những vấn đề tồn tại trong nhà.

Dàn cast Ngày Con Còn Mẹ.

Nội dung phim tập trung vào những bất đồng giữa Mây và mẹ. Từ nhỏ, cô đã mang cảm giác mình không được yêu thương công bằng như anh trai. Những năm tháng trưởng thành không giúp khoảng cách ấy được thu hẹp mà còn khiến các thành viên trong gia đình khó tìm được tiếng nói chung. Mây liên tục trách móc mẹ, trong khi những điều bà Tím thực sự nghĩ và trải qua vẫn là khoảng trống mà con gái chưa thể thấu hiểu.

Bước ngoặt xảy đến khi một biến cố bất ngờ khiến Mây dần nhìn lại những điều từng khiến cô tổn thương. Cô bắt đầu nhận ra phía sau cách thể hiện tình cảm của mẹ có thể tồn tại những câu chuyện chưa từng được nói ra. Từ đó, Ngày Con Còn Mẹ đặt ra câu hỏi về sự thấu hiểu giữa các thế hệ, cũng như những điều đôi khi chỉ được nhận ra khi gia đình đứng trước biến cố.

Với sự kết hợp giữa Hồng Đào và Phương Anh Đào, bộ phim có lợi thế khi khai thác mối quan hệ mẹ con qua hai thế hệ diễn viên. Bên cạnh câu chuyện tình thân, sự xuất hiện của Ma Ran Đô, Quỳnh Lương, Nguyên Thảo và Huy Anh cũng tạo thêm màu sắc cho tuyến nhân vật.

Sau khi công bố đầy đủ dàn cast, bộ phim đang thu hút sự chú ý nhờ đề tài gia đình gần gũi cùng câu chuyện về những tổn thương giữa mẹ và con gái.