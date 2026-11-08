Dàn cast 'Chị Chị Em Em 3' đồng loạt xác lập kỷ lục mới

Sau những ngày liên tục góp mặt trong nhóm phim có doanh thu cao tại phòng vé Việt, Chị Chị Em Em 3 đã chính thức vượt mốc 103 tỷ đồng tính đến tối 8/11. Thành tích này không chỉ đánh dấu kết quả thương mại tích cực của tác phẩm mà còn tạo nên loạt cột mốc đáng chú ý cho các thành viên trong ê-kíp.

Đáng chú ý nhất là Ninh Dương Lan Ngọc. Với Chị Chị Em Em 3, nữ diễn viên trở thành gương mặt thứ hai trong lịch sử điện ảnh Việt, sau Kaity Nguyễn, có 3 bộ phim đóng chính cùng đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Trước đó, Cua Lại Vợ Bầu mang về 192 tỷ đồng, còn Gái Già Lắm Chiêu 3 đạt 165 tỷ đồng. Việc bổ sung thêm tác phẩm mới vượt 100 tỷ đồng tiếp tục khẳng định sức hút phòng vé của nữ diễn viên.

Dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3.

Quốc Anh cũng đứng trước dấu mốc đáng tự hào khi có 4 bộ phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Trước Chị Chị Em Em 3, nam diễn viên từng góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng), Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu (249 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! (450 tỷ đồng). Đặc biệt, tính cả Trạng Quỳnh với doanh thu 100 tỷ đồng, Quốc Anh đã có 5/7 phim điện ảnh tham gia đạt thành tích này. Hai tác phẩm chưa chạm mốc trăm tỷ là Ước Hẹn Mùa Thu và Bí Mật Của Gió.

Không kém cạnh, Steven Nguyễn cũng có cơ hội nối dài chuỗi thành tích phòng vé. Sau Mưa Đỏ đạt 714 tỷ đồng và Trại Buôn Người thu về khoảng 495 tỷ đồng, Chị Chị Em Em 3 trở thành dự án tiếp theo giúp nam diễn viên hướng đến bộ phim trăm tỷ thứ ba liên tiếp. Trong thời gian tới, anh còn có hai dự án đáng chú ý là Bắt Cá Ba Tay và Người Mẹ Xấu.

Với Kỳ Duyên, Chị Chị Em Em 3 đánh dấu thành tích 2/2 phim điện ảnh tham gia đều vượt mốc 100 tỷ đồng. Trước đó, người đẹp từng góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ. Đây là khởi đầu đáng chú ý của Kỳ Duyên trên màn ảnh rộng, nhất là khi cô vẫn đang trong quá trình thử sức với lĩnh vực diễn xuất.

Từ Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh đến Steven Nguyễn, Chi Pu, mỗi người đều có thêm thành tích mới trong sự nghiệp điện ảnh.

Trong khi đó, Chi Pu lần đầu tiên có phim điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Dù từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, dấu mốc này vẫn mang ý nghĩa riêng đối với hành trình của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng. Sự góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 giúp cô bổ sung thêm thành tích đáng kể vào sự nghiệp.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cũng có thêm phim trăm tỷ thứ hai sau Ma Da với doanh thu 127 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm nay, nhà làm phim có hai kết quả phòng vé trái ngược: Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ chỉ thu về khoảng 12,6 tỷ đồng, trong khi Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng.

Không chỉ mang về doanh thu khả quan, Chị Chị Em Em 3 còn tạo dấu ấn riêng khi giúp nhiều thành viên trong ê-kíp cùng bổ sung thành tích mới. Với Quốc Anh, Steven Nguyễn và những dự án đang chờ ra mắt, chặng đường điện ảnh của dàn diễn viên vẫn còn nhiều cơ hội để nối dài những dấu mốc đáng chú ý trong thời gian tới.