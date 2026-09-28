​Dàn cảnh đánh xóc đĩa, bài lá để bán thiết bị gian lận, 8 thanh niên đất Cảng bị tạm giữ khẩn cấp

​Nằm trong chuỗi hoạt động mở rộng điều tra chuyên án xử lý các nhóm đối tượng đăng tải video cổ xúy bạo lực, "xã hội đen" do Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng, lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ thành công nhánh tội phạm hoạt động tại TP Hải Phòng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Bộ Công an.

​Công an TP Hải Phòng đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến nhóm đối tượng do Phạm Huy Tuyền (SN 1987, trú tại Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

​Bên cạnh "ông trùm" Phạm Huy Tuyền, 7 đồng phạm cùng trú tại Hải Phòng bị tạm giữ gồm: Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997).

​Quá trình điều tra làm rõ, nhóm của Phạm Huy Tuyền không nhắm vào việc đóng phim giang hồ thanh toán lẫn nhau, mà tập trung trục lợi từ tệ nạn cờ bạc. Thủ đoạn của nhóm là cùng nhau bàn bạc, phân vai để quay các video dàn dựng cảnh sát phạt dưới hình thức xóc đĩa, bài lá.

​Trong các video này, Tuyền và đồng bọn khéo léo lồng ghép thông tin liên lạc, công khai quảng cáo và rao bán các dụng cụ "cờ bạc bịp" mà chúng nhập mua trôi nổi trên mạng. Các thiết bị gian lận tinh vi được rao bán gồm: kính áp tròng nhìn xuyên bài, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp điện tử...

​Tính đến thời điểm bị triệt phá, nhóm đối tượng đã đăng tải trót lọt gần 800 video lên các trang fanpage và tài khoản Facebook cá nhân. Những video mang nội dung độc hại này đã thu hút hàng triệu lượt xem, trực tiếp cổ xúy tệ nạn xã hội, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

​Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương củng cố tài liệu, hồ sơ để chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm của Phạm Huy Tuyền.