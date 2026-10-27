Dán cách âm chống ồn cho ô tô có thể gây han gỉ xe

Bóc lớp chống ồn, phát hiện cửa xe han gỉ

Dán chống ồn bằng các tấm cao su butyl phủ tấm nhôm hoặc các vật liệu tương tự được nhiều chủ xe rỉ tai nhau là phương pháp đơn giản, hiệu quả tăng độ cách âm tốt cho xe.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau một thời gian sử dụng, nhiều chủ xe phát hiện những dấu hiệu bất thường ở khu vực cửa xe khi tháo tấm ốp để kiểm tra hoặc sửa chữa.

Sau khi bóc lớp dán chống ồn, nhiều chủ xe phát hiện bị han gỉ, hoen ố hoặc keo bám dính chặt khó vệ sinh sạch sẽ.

Trường hợp của chị Trần Thị Hậu ở Gia Lâm (Hà Nội) là một ví dụ. Năm 2023, chị Hậu mua lại một chiếc Toyota Venza đời 2009. Sau 3 năm sử dụng, xe bị va quệt bị móp phần cánh cửa xe và hư hỏng kính cửa sổ nên chị đưa xe đi sửa. Khi tháo cánh cửa kiểm tra, thợ sửa chữa cho biết, xe đã được dán chống ồn từ mặt trong phần tôn của cánh cửa lâu ngày và hiện bị ố đen, han gỉ nhiều vị trí tiếp xúc với miếng dán. Do đó việc kéo, giật, nắn lại cánh cửa bị va chạm gặp nhiều khó khăn.

Kiểm tra kỹ toàn xe thì phát hiện tình trạng tương tự ở nhiều vị trí cánh cửa khác, cốp xe và hông xe.

Tương tự, nhiều trường hợp chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng hoen ố, han gỉ các vị trí dán chống ồn sau một thời gian dài. Tình trạng này dấy lên những tranh cãi về lợi hại của việc dán chống ồn cho xe ô tô.

Vì sao bị han gỉ?

Theo ông Đoàn Ngọc Dự, Phó Giám đốc dịch vụ Toyota Mỹ Đình, việc dán chống ồn cũng có tác dụng tùy vị trí. Tuy nhiên, về tổng thể thì tác dụng không nhiều và không triệt để vì bản chất tiếng ồn xe vọng vào từ nhiều vị trí như kính, gầm, cửa, lốp.

Khi dán chống ồn từ phía trong của cánh cửa hay gầm xe thì xe vẫn phát ra tiếng ồn do va đập của đá, đất, nước hay tiếng ồn từ gió. Tuy miếng dán có tác dụng hỗ trợ phân tán âm thanh, hạn chế tiếng ồn xuyên qua vị trí dán nhưng vẫn còn nhiều vị trí khác để vọng, lọt vào khoang ca bin xe.

Lý giải vì sao dán chống ồn có thể gây han gỉ xe, ông Dự cho rằng, bản chất chất keo có những thành phần có thể gây han gì sau một thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, chống ồn có thể gây tích nước, đọng nước hoặc hơi ẩm do quá trình đi mưa, rửa xe nên bị ô-xi hóa, hoen gỉ tại các vị trí dán.

Đồng quan điểm, nhưng kỹ thuật viên Lê Duy Cường lưu ý thêm: Cửa ô tô dễ bị nước mưa và nước rửa xe có thể lọt vào bên trong qua khe kính cửa. Thông thường, nước được dẫn xuống phía dưới và thoát ra ngoài qua các lỗ thoát nước.

Nếu vật liệu chống ồn hoặc keo dán che kín lỗ thoát nước, nước có thể đọng lại lâu hơn bình thường. Khi lớp sơn bảo vệ bị trầy xước, bong tróc hoặc xử lý không đúng cách, kim loại bên dưới có nguy cơ bị ăn mòn.

Một rủi ro khác là sử dụng vật liệu kém chất lượng, khi keo xuống cấp, bong mép hoặc vật liệu giữ nước, khu vực bị che phủ có thể khó khô và khó được kiểm tra, vệ sinh định kỳ.

Dù vậy, không thể chỉ căn cứ vào việc cửa xe bị gỉ sau khi bóc lớp chống ồn để kết luận vật liệu dán là nguyên nhân duy nhất. Cần kiểm tra tình trạng sơn nguyên bản, các mối ghép, khả năng thoát nước và lịch sử sửa chữa của xe để xác định nguyên nhân cụ thể.

Lưu ý vật liệu và biện pháp thi công

Theo khuyến cáo các kỹ thuật viên ô tô, để đảm bảo an toàn, chủ xe nên lựa chọn vật liệu chuyên dụng cho ô tô, có thông tin rõ ràng về thành phần, khả năng bám dính và độ bền trong môi trường nhiệt độ, độ ẩm thay đổi.

Vật liệu giảm chấn cần có khả năng bám chắc trên bề mặt phù hợp, không dễ bong mép khi xe vận hành. Đối với khu vực cửa xe, cần đặc biệt lưu ý khả năng chịu ẩm và tính tương thích của lớp keo với bề mặt sơn.

Không nên chỉ căn cứ vào độ dày, trọng lượng hoặc giá thành để đánh giá chất lượng. Vật liệu dày hơn chưa chắc giảm ồn tốt hơn trong mọi trường hợp, việc dán quá nhiều còn làm tăng trọng lượng cửa, ảnh hưởng đến bản lề và cơ cấu nâng hạ kính.

Đặc biệt, không nên sử dụng vật liệu cách âm có khả năng hút hoặc giữ nước tại khu vực thường xuyên tiếp xúc với hơi ẩm nếu sản phẩm không được thiết kế cho vị trí đó.

Qua trình thi công phải thực hiện đúng quy trình, bề mặt thi công cần được làm sạch và khô hoàn toàn. Vật liệu nên được dán đúng vị trí, đúng diện tích cần thiết, tránh che lỗ thoát nước, các khe dẫn nước, vị trí liên kết cơ khí hoặc cơ cấu nâng hạ kính.

Sau khi hoàn thiện, cần kiểm tra khả năng thoát nước của cửa, hoạt động của kính và khóa cửa. Chủ xe cũng nên yêu cầu cơ sở thi công hướng dẫn cách kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý khi vật liệu bong mép.

Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện mùi ẩm bất thường, nước đọng trong cửa, kính lên xuống khó khăn hoặc xuất hiện vết gỉ tại mép cửa, cần kiểm tra sớm thay vì tiếp tục dán chồng thêm vật liệu.