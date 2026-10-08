Đàn cá heo, cá voi xuất hiện trên biển Lâm Đồng

Đàn cá heo bơi trên biển Phú Quý. (Ảnh chụp màn hình video)

Trước đó, ngày 6/10, người dân trên đảo Phú Quý đang đi đánh bắt cá trên vùng biển gần Hòn Tranh hơn một hải lý thì thấy đàn cá heo và vài con cá voi xanh.

Clip trên mạng xã hội.

Theo người dân, đàn cá rất nhiều con, bơi trên vùng biển rộng khoảng 2km, ước tính có thể gần 1.000 con. Nhiều người dân phấn khởi cho hay, hơn 20 năm nay, vùng biển đảo Phú Quý chưa bao giờ xuất hiện đàn cá heo có số lượng lớn như thế này. Có thể khu vực này có nguồn thức ăn dồi dào nên đã thu hút đàn cá heo đến để kiếm ăn.

Trước đó, vùng biển Phú Quý chỉ xuất hiện đàn cá có khoảng vài chục con.