Dàn bình luận viên hưởng lợi tiền tỷ khi 'bán mình' cho 'XoilacTV'

Cơ quan tố tụng xác định, các bị can trong vụ án đã xây dựng và phát triển các trang web xem, bình luận 1.529 trận thi đấu bóng đá và các môn thể thao khác trên “XoilacTV”, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…Việc phát sóng không được chủ sở hữu tác quyền đồng ý. Qua việc này, các bị can quảng cáo cờ bạc thu về hàng chục triệu USDT, tương đương hơn 133 tỷ đồng.

Trong vụ án, 15 bình luận viên chính thức của “XoilacTV” bị xác định đồng phạm trong hành vi tổ chức đánh bạc và xâm phạm tác quyền.

Bình luận viên có thu nhập “khủng” từ hoạt động tội phạm của “Xôi lạc TV”

Theo đó, tài liệu tố tụng cho thấy, cuối năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, ở Nghệ An) quen biết Nguyễn Công Định – người đồng sáng lập hệ thống “XoilacTV”. Sau đó, Tuấn bình luận các trận bóng đá được phát sóng “lậu” trên “XoilacTV” với biệt danh “Capitain”.

Thời gian sau, bị can Định phát triển hàng loạt trang web khác tương tự như Xôi lạc nên Tuấn được giao là trưởng nhóm với nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý, điều hành trong quá trình bình luận các trận thể thao.

Hệ thống bình luận viên có khoảng 30 người, tùy thời điểm khác nhau và bình luận các môn bóng đá, bóng rổ, bi-a, võ thuật, Esports, đua xe… Các bình luận viên đều dùng biệt danh và được chia làm 2 nhóm.

Trong đó, nhóm bình luận viên chính thức (nhóm Offline) có khoảng 15 người là những người được ký hợp đồng lao động, thường xuyên đến văn phòng để gặp mặt, trao đổi công việc và trực tiếp bình luận tại văn phòng. Ngoài nhóm chính thức trên, hệ thống liên quan Xôi lạc còn có hàng chục bình luận viên hình thức cộng tác viên.

Để tính lương, Tuấn dựa trên các quy định về từng môn thể thao như: Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, Cầu lông, Tennis, Bóng bàn, Bi-a, Võ thuật, Esports (thể thao điện tử), Đua xe, Sự kiện khác tương ứng với hệ bình luận viên chính thức và bình luận viên là cộng tác viên.

Đối với các trận thể thao sẽ được phân ra làm 3 loại tính theo thời gian bình luận khi trận đấu diễn ra. Đối với trận thi đấu diễn ra trong thời gian dưới 1 giờ 30 phút thì được gọi là dưới tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền là 200.000 đồng/trận.

Với trận thi đấu diễn ra trong thời gian từ 1 giờ 30 phút đến khoảng 3 giờ, được gọi là tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền từ 350.000 đồng - 400.000 đồng - 500.000 đồng/trận tuỳ thuộc vào bộ môn thể thao, sức hút của giải đấu và chất lượng của bình luận viên.

Đối với trận thể thao diễn ra trong thời gian từ 3 giờ trở lên thì được gọi là ngoài tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền là 500.000 đồng/1 trận hoặc với các môn như Cầu lông, Bóng bàn và đua xe thì được tính theo giờ.

Với “Anh Thỏ” hay còn gọi “Người Thỏ”, tài liệu tố tụng cho thấy, tháng 11-2019, Nguyễn Trung Sơn bắt đầu vào làm bình luận viên môn bóng đá, được ký hợp đồng lao động. Sơn còn được Nguyễn Văn Tuấn giao cho nhiệm vụ là tổ trưởng của các bình luận viên môn bóng đá, là người lên lịch rồi sắp xếp lịch bình luận các trận bóng đá trên trang Google Sheet cho từng bình luận viên biết để cùng thực hiện.

Quá trình bình luận các trận bóng đá, Sơn thực hiện việc bình luận tại phòng bình luận của dự án 90 Phút, đồng thời đọc các nội dung quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc trực tuyến trong đó có 8XBET.

Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Trung Sơn (tức Anh Thỏ) đã trực tiếp bình luận tổng số 379 trận thể thao, trong đó có 157 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng của các đơn vị như Ngoại Hạng Anh, UEFA Champion League, UEFA Europa League, vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup, FIFA Club World Cup… và đã thu lợi tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Một bình luận viên khác là bị can Nguyễn Thành Khuê (SN 1995, tức Người Nện) bị xác định khi làm bình luận viên các trận thể thao cho dự án 90 Phút đã thu lợi gần 1,8 tỷ đồng.

Người có mức thu nhập cao tiếp theo là bình luận viên “Người Cồn” tức Nguyễn Cường Thịnh(SN 1993). Cáo trạng xác định, cuối năm 2021, Thịnh bắt đầu vào làm bình luận viên các môn bóng đá và tennis cho dự án 90 Phút.

Thịnh trực tiếp bình luận tổng số 896 trận thể thao, trong đó có 118 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng. Qua đây, “Người Cồn” thu lợi hơn 1,6 tỷ đồng.

Các bình luận viên khác cũng có mức thu nhập tiền tỷ như Phạm Quang Trung (biệt danh “Người Già”) gần 2,3 tỷ đồng; Nguyễn Công Anh Dũng (“Người Sói”) hơn 1,2 tỷ đồng; Lê Hoàng Nam (“Bánh Cuốn”) hơn 1,3 tỷ đồng; Đinh Xuân Anh (biệt danh “Trâu Gác Bếp”) hơn 1,1 tỷ đồng…