Dán băng keo che biển số xe, tài xế đối mặt mức phạt 6 triệu đồng

Ngày 10/11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, khoảng 23h ngày 7/11/2026, tại Km1825+200 Quốc lộ 1, Tổ công tác Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai phát hiện, xử lý 6 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp sử dụng băng keo che lấp biển số xe, 2 trường hợp điều khiển xe mô tô không gắn biển số và 1 trường hợp vi phạm các quy định về giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và gương chiếu hậu.

Đối với các trường hợp vi phạm, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Phát hiện, xử lý nghiêm 3 trường hợp dùng băng keo che lấp biển số xe. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Theo quy định hiện hành, hành vi dán, che lấp biển số xe mô tô bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt tương tự được áp dụng đối với hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số.

Ngoài ra, hành vi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe bị phạt từ 2-4 triệu đồng đối với xe có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW; từ 6-8 triệu đồng đối với xe có dung tích xi-lanh trên 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW. Trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký xe bị phạt từ 2-3 triệu đồng; không có gương chiếu hậu bên trái bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không tự ý tháo, che lấp hoặc làm thay đổi hình dạng, đặc điểm nhận dạng của biển số xe. Các hành vi vi phạm sẽ được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.