Dàn Anh Trai giản dị, Anh Tài Jun Phạm làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ nghề

Theo truyền thống, trong các ngày 11 - 12 - 13 tháng 8 âm lịch hằng năm, mỗi nghệ sĩ lại cùng hướng về ngày giỗ Tổ sân khấu (tức Ngày Sân khấu Việt Nam - 12/8 âm lịch) để bày tỏ lòng thành kính với Tổ nghiệp.

Năm nay, những hoạt động cúng giỗ, dâng lễ, hướng về cội nguồn, tri ân Tổ nghiệp được diễn ra sôi nổi tại nhiều địa điểm như Nhà thờ Tổ Sân khấu (đường Cô Bắc), các nhà hát kịch, sân khấu kịch, chào đón đông đảo nghệ sĩ tham dự.

Từ sáng 21/9, NSND Mỹ Uyên đã cập nhật những hoạt động đầu tiên diễn ra tại Nhà thờ Tổ Sân khấu tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ: "Hội Sân Khấu TP.HCM đã tổ chức giỗ Tổ tại 133 Cô Bắc Nhà thờ Tổ - Ban Ái Hữu Nghệ Sĩ thật trang trọng và ấm cúng. Đây là dịp để những người nghệ sĩ chúng ta cùng hướng về Tổ nghiệp, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với những bậc tiền nhân đã gìn giữ, vun đắp cho nghệ thuật".

Tối cùng ngày, diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Anh Đức, Anh Phạm, Huỳnh Lập, Puka, Hữu Đằng,... cũng xuất hiện trong những bộ trang phục giản dị, thành tâm dâng hương lên Tổ nghề tại Sân khấu Thế Giới Trẻ.

Dàn nghệ sĩ Minh Dự, Huỳnh Lập, Tiến Luật, Thu Trang, Puka, Duy Khánh.

Trong ngày 22/9, không khí của ngày "Tết nghệ sĩ" trở nên rộn ràng hơn. Thu Trang - Tiến Luật thể hiện lòng biết ơn Tổ đã phù hộ trên con đường làm nghề. Nữ nghệ sĩ cho biết sau lễ cúng tại nhà sẽ tiếp tục "đón Tết" tại đền thờ Tổ, về sân khấu Trịnh Kim Chi để chung vui cùng các nghệ sĩ.

Không gian giỗ Tổ tại nhà của diễn viên Thu Trang, có Khả Như, Khuyến Dương đến dự.

Tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nhiều nghệ sĩ cũng có mặt từ sáng sớm. Qua ống kính, dàn diễn viên Phương Anh Đào, Hiếu Nguyễn, Thúy Ngân, Kim Tuyến, Nhã Phương... tươi cười rạng rỡ khi gặp gỡ đồng nghiệp.

Các nghệ sĩ nhận "lộc" trong ngày giỗ Tổ.

Tại Sân khấu Trương Hùng Minh, dàn nghệ sĩ gạo cội cùng hội ngộ như NSƯT Thanh Dậu, NSƯT Công Ninh, diễn viên Việt Hương, Huỳnh Lập...

Tại Sân khấu kịch Hồng Vân, diễn viên Lê Hạ Anh gây chú ý khi diện trang phục áo sơ-mi trắng, quần jeans kín đáo, giản dị. Ngoài ra, NSƯT Ốc Thanh Vân, Anh Tài Đại Nghĩa, Nhật Kim Anh, Lâm Vỹ Dạ, Võ Điền Gia Huy, Lê Lộc, Tuấn Dũng... cũng có dịp hội ngộ đông đủ.

Diễn viên Huỳnh Lập tham dự ngày giỗ Tổ ở nhiều sân khấu.

Bên cạnh dâng hương hoa, trái cây tại các địa điểm tổ chức chung, nhiều nghệ sĩ bày tỏ lòng thành với một mâm cúng tại nhà. Lê Tam Triều Dâng chia sẻ trên trang cá nhân: "Con biết ơn Tổ Nghiệp đã phù hộ, soi sáng đường cho con và anh chị em nghệ sĩ trên con đường làm nghề. Mong được Tổ Nghiệp thương, che chở, cho con có cơ hội cống hiến những điều đẹp và ý nghĩa để luôn được khán giả yêu thương".

Diễn viên Tam Triều Dâng và ca sĩ Thu Thủy chuẩn bị mâm cúng giỗ Tổ chỉn chu.

Ca sĩ Jun Phạm diện bộ áo dài vía cho ngày lễ Tổ, diễn viên Đình Khang hạnh phúc chia sẻ: "Một năm vừa qua như một giấc mơ với mình, sự may mắn đó sẽ là động lực thật lớn để bản thân mình cố gắng nhiều hơn nữa và có trách nhiệm với sự nghiệp hơn".

Dưới đây là một số hình ảnh được nghệ sĩ chia sẻ về ngày giỗ Tổ nghề:

Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Kính mong Tổ nghiệp soi sáng đường con đi, cho tâm con sáng, cho khán giả mọi người mến yêu con, cho con được làm nghề này dài lâu bền bỉ".

Anh Trai Quang Hùng MasterD - CODY Nam Võ.

Anh Trai Hải Nam - buitruonglinh.

Đôi bạn thân Pháp Kiều - Uyển Ân.

Dàn nghệ sĩ nhà DreamS gồm JSOL, Hoàng Duyên, Sơn.K, HYO.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Hoa hậu Thanh Thủy - Hoa hậu Kỳ Duyên gửi những lẵng hoa dâng lên Tổ nghiệp.

Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ quá trình chuẩn bị ngày giỗ Tổ nghề.

Anh Tài Đăng Khôi và vợ.

Chị Đẹp Mie.