Dàn Anh Trai đổ bộ booth check-in tại Hà Nội: Sơn.K lắc vòng, JSOL viết thư pháp

Sáng 13/11, khu vực tổ chức Concert Tinh Hà “Say Hi” đã sớm trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người hâm mộ đổ về tham quan 24 booth check-in do các FC chuẩn bị. Mỗi booth được trang trí theo phong cách riêng, mang đậm màu sắc fandom; tại đây,các Himom Hidad tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trước hai đêm diễn.

Giữa không khí tất bật ấy, JSOL là một trong những Anh Trai có mặt từ sớm. Không chỉ ghé thăm, nam ca sĩ còn nhiệt tình phụ fan dựng booth, tạo nên khoảnh khắc giao lưu gần gũi, thân thiện.

JSOL tới sớm phụ các bạn fan một tay dựng booth. Nguồn: @blue_smile19

JSOL trổ tài viết thư pháp tại booth check-in. Nguồn: @tramthi1510

Không chỉ JSOL, HURRYKNG, Sơn.K, buitruonglinh, CONGB, IVAN và CoolKid cũng lần lượt ghé thăm các booth check-in, mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu thú vị. Trong đó, Sơn.K gây chú ý khi trổ tài lắc vòng điêu luyện ngay tại booth. buitruonglinh tiếp tục màn “điệp khúc xin lỗi” quen thuộc cùng người hâm mộ.

Sơn.K khiến fan thích thú với màn lắc vòng điêu luyện. Nguồn: @_phganh11_

Điệp khúc "xin lỗi" lại được buitruonglinh cùng người hâm mộ cất lên. Nguồn: @_thienphu_

Đặc biệt, CONGB thu hút sự chú ý khi xuất hiện với chiếc kính đáng yêu, trực tiếp ghé booth để gặp gỡ các Unicongs. Tại đây, nam nghệ sĩ còn ngẫu hứng hát một đoạn ca khúc mới Tạm Thương như món quà dành tặng người hâm mộ.

CONGB ghé thăm booth với giao diện cực đáng yêu. Nguồn: @kokopositive_

IVAN tập đọc bảng chữ cái cùng người hâm mộ.

CoolKid tranh thủ ghé booth giao lưu cùng người hâm mộ. Nguồn: @bbicadau

Từ những booth check-in công phu đến những món quà dành tặng người hâm mộ, các hoạt động bên lề góp thêm sắc màu cho Concert Tinh Hà “Say Hi”, hứa hẹn mang đến hai đêm diễn 14 - 15/11 đầy cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ.